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Sevilla, 17 nov (EFE).- El chileno Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, disputará el sábado en el Sánchez-Pizjuán su trigésimo quinto partido contra el Sevilla, su segundo rival más frecuente, ante el que mantiene un ajustado balance desfavorable pese a que ha perdido contra él una sola vez en el último lustro.

Los 34 encuentros contra el Sevilla en los que Pellegrini se ha sentado en los banquillos de Villarreal, Real Madrid, Málaga, Manchester City y Betis, han arrojado un balance de trece victorias sevillistas, once empates y diez triunfos de los diferentes equipos del técnico santiaguino.

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Desde la temporada 21/22, cuando el Betis cayó por 2-1 el derbi sevillano (marcaron Rakitic, Munir y el bético Canales), Pellegrini ha cosechado contra el eterno rival dos victorias, cinco empates y una derrota, hace dos años en el feudo sevillano, por la mínima con gol de penalti de Dodi Lukebakio.

El pasado 30 de noviembre, Fornals y Altimira dieron el triunfo en el Sánchez-Pizjuán a los béticos, que ganaron el último duelo en el Benito Villamarín (2-1, al remontar Cardoso y Cucho Hernández en tanto de Vargas) y empataron a dos en marzo en La Cartuja, donde Antony y Fidalgo adelantaron a los locales pero igualaron en la segunda mitad los sevillistas Alexis Sánchez e Isaac.

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Los trece partidos de la máxima rivalidad en los que Manuel Pellegrini ha dirigido al Betis se han saldado con tres victorias verdiblancas, cuatro triunfos sevillistas y seis empates.

Además de las dos referidas, la tercera victoria verdiblanca en esta serie es significativa, pues se dio en los octavos de final de la edición 21/22 de la Copa del Rey, finalmente ganada por el Betis tras remontar al eterno rival, que se había adelantado en el Villamarín con un gol de Papu Gómez, mediante Fekir y Canales.

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