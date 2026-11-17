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Bagdad, 17 nov (EFE).- El portavoz de la milicia proiraní Kataib Hizbulá, Abu Talib al Saidi, negó este martes el contrabando de petróleo en la zona de Jurf al Sajar, también denominada como Jurf al Nasr, situada a unos 100 kilómetros al sur de Bagdad, y aseguró que su formación no tiene intención de enfrentarse a las fuerzas de seguridad iraquíes.

En una rueda de prensa, Al Saidi acusó al comité gubernamental que inspeccionó la zona de presentar información "inexacta" sobre las instalaciones petroleras y de "falsificar los hechos" y afirmó que las declaraciones del Gobierno sobre la visita del comité y las conversaciones relativas a las refinerías de petróleo constituyen una "provocación".

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La controversia se produce después de que el comité judicial encargado de investigar la trama de contrabando de petróleo, acompañado de representantes gubernamentales, se desplazara este martes a Jurf al Sajar para inspeccionar el terreno y examinar las circunstancias de las operaciones, según la agencia oficial de noticias iraquí INA.

El portavoz de la milicia sostuvo que las instalaciones señaladas por las autoridades son "estructuras primitivas y abandonadas, utilizadas únicamente en tiempos de crisis", y precisó que se encuentran a unos cinco kilómetros de los oleoductos, cuyo uso el Gobierno iraquí intensificó en los últimos meses por las restricciones en el estrecho de Ormuz derivadas de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

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Según explicó, estas instalaciones se limitan a extraer gasóleo del crudo que reciben en momentos de emergencia, y añadió que las milicias compran petróleo crudo y los transforman en queroseno para abastecer generadores y maquinaria pesada, aunque no especificó el origen del combustible.

Al Saidi insistió en que no permitirán que se produzca un enfrentamiento ni una lucha interna entre los iraquíes y expresó su confianza en que los políticos contribuyan a contener la crisis y preservar la estabilidad.

La visita de las autoridades se enmarca en la investigación impulsada por el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, quien ordenó el sábado remitir a la justicia a todos los sospechosos de participar en el contrabando de crudo y dispuso la destitución de nueve responsables de seguridad y administración en la provincia de Babil.

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En esta línea, el portavoz del Gobierno iraquí, Haider al Aboudi, aseguró este martes que el Ejecutivo a elaborado un plan para limpiar Jurf al Sajar de cualquier parte o entidad que manipule los recursos petroleros del país, el segundo mayor productor de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Al Aboudi afirmó que las cámaras del Ministerio del Interior confirmaron las informaciones de inteligencia sobre el contrabando de petróleo y anunció que el Consejo de Ministros ha adoptado varias decisiones relacionadas con el caso, entre ellas la aprobación de la compra de un sistema de drones para el Servicio Antiterrorista.

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El portavoz gubernamental adelantó que el Ejecutivo anunciará próximamente nuevos avances sobre la investigación.

Al Zaidi también ordenó el lunes la entrada de las fuerzas de seguridad en Jurf al Sajar y estableció como plazo límite la noche del viernes para que la milicia permita la aplicación de las medidas gubernamentales, si bien fuentes cercanas a las conversaciones señalaron a EFE que el Ejército iraquí entraría en la zona el sábado si Kataib Hizbulá no acataba las exigencias del Ejecutivo.

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Jurf al Sajar, situada a unos 100 kilómetros al sur de Bagdad, constituye uno de los principales bastiones de Kataib Hizbulá, una poderosa milicia proiraní que controla el enclave desde que lo arrebató al grupo Estado Islámico en 2014.EFE