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Fráncfort (Alemania), 17 nov (EFE).- La Fiscalía de Fráncfort tendrá también en cuenta en sus investigaciones sobre el Deutsche Bank información procedente de fuentes de acceso público, como los medios de comunicación, dijo a EFE un portavoz de este órgano de la justicia.

"Los hechos comunicados, así como las acusaciones formuladas en este contexto contra Deutsche Bank son en parte conocidos desde hace tiempo", dijo a EFE el portavoz de la Fiscalía de Fráncfort.

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"Las investigaciones iniciadas a este respecto en 2025 continúan en curso. En el marco de las mismas, tendremos en cuenta también información procedente de fuentes de acceso público, como los medios de comunicación", añadió el portavoz.

Deutsche Bank, el primer banco privado de Alemania, se enfrenta a nuevas acusaciones de haber permitido la corrupción por ignorar los controles internos tras una investigación periodística que involucra a políticos alemanes, oligarcas rusos, Donald Trump y Jeffrey Epstein.

Varios medios de comunicación de todo el mundo consideran que Deutsche Bank descuidó durante años los controles internos para combatir el blanqueo de dinero y gestionar la relación con clientes problemáticos tras analizar más de 15 millones de documentos internos del banco que fueron filtrados a periodistas. EFE

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