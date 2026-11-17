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Washington, 17 nov (EFE).- El cofundador de Nvidia Jensen Huang comparecerá el próximo 1 de diciembre ante el Congreso de Estados Unidos, informó el Comité de Asuntos Exteriores del Capitolio este martes.

Huang accedió a responder a preguntas de los legisladores de la Cámara de Representantes en una comparecencia a puerta cerrada sobre amenazas para la seguridad nacional después de haber dimitido a causa del supuesto caso de espionaje en el que se ha visto envuelto y tras confesar sus infidelidades. EFE

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