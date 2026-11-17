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Nueva York, 17 nov (EFE).- El cofundador y exconsejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, admitió este martes "la responsabilidad de sus errores" y dijo que quiere recuperar su cargo si el Consejo así lo desea, en su primer mensaje desde que dimitió el pasado jueves.

"Si el Consejo de Administración decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, sería un honor atender estas peticiones y volver como director ejecutivo", aseguró Huang en un mensaje recogido por CNBC y The Wall Street Journal. EFE

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