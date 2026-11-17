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Teherán, 17 nov (EFE).- Irán informó este martes de nuevos bombardeos estadounidenses contra la isla de Qeshm, situada en el estrecho de Ormuz, y aseguró que no causó daños, en el último intercambio de ataques entre Teherán y Washington.

“El ataque estadounidense contra áreas de Qeshm no causó daños en zonas residenciales, comerciales ni en las infraestructuras”, dijo a la agencia Mehr Ahmad Nafisi, vicegobernador de la provincia de Hormozgán, donde está localizada la isla.

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La fuente aseguró que la situación en Qeshm “está bajo control, y todos los organismos de emergencia, de servicios y ejecutivos se encuentran en alerta máxima”.

Horas antes, medios iraníes habían informado del sonido de explosiones en este isla del estrecho de Ormuz que ha sido atacada por Estados Unidos en al menos cuatro ocasiones en las últimas semanas, según las autoridades iraníes.

Irán, por su parte, reivindicó hoy un ataque con drones contra un radar estadounidense en la base aérea Sheij Isa, en Baréin, en represalia por presuntas incursiones de aeronaves no tripuladas estadounidenses en el espacio aéreo iraní.

Se trata del tercer ataque contra objetivos estadounidenses en Baréin que reivindica Irán desde el viernes, tras los anunciados ese día y el domingo en represalia por un bombardeo aéreo que Teherán atribuyó a Estados Unidos contra una torre de telecomunicaciones en Sirik, en el sur de Irán, el 12 de noviembre.

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Teherán también mantuvo que derribó dos drones estadounidenses y que al menos tres buques, dos petroleros y un gasero, se incendiaron tras chocar contra minas navales en el estrecho de Ormuz y sus inmediaciones.

Casi nueve meses después del inicio de la guerra, los intercambios de ataques y los incidentes en el estrecho de Ormuz han agravado la tensión entre Irán y Estados Unidos en las últimas semanas, mientras los esfuerzos de mediación siguen sin dar resultados. EFE

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