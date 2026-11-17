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Washington, 17 nov (EFE).- La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés) lanzó este martes una prueba a nivel nacional del sistema de alertas para emergencias que se reprodujo de manera simultánea a las 14:20, hora de la costa este (19:20 GMT), en televisiones y radios, sin relación con fallos recientes en sistemas tecnológicos.

Según informó la FEMA en un comunicado, la ley les obliga a realizar esta prueba al menos una vez cada tres años y, como expresó el administrador de la institución, Cameron Hamilton, estos sistemas "garantizan que no se pierda ni un segundo" a la hora de informar a la población sobre cuestiones relacionadas con su seguridad cuando se produzca una emergencia.

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Aunque en 2023 esta acción llegó a teléfonos móviles, la alerta se envió esta vez a través de los sistemas de cable y los proveedores de radio y televisión por satélite, quienes interrumpieron su programación habitual con un mensaje donde se especificaba que se trataba de un testeo y advertía al público de que no debía realizar ninguna acción.

Las televisiones se apagaron momentáneamente para después mostrar un mensaje de prueba en letras blancas sobre un fondo negro, además de emitir una serie de pitidos acompañados de una voz en de fondo que avisaba de lo que sucedía.

Este ejercicio se produjo en un momento en el que el país ha registrado diferentes fallos en sistemas tecnológico, como los que han afectado a los servicios de MIcrosoft, a algunos de los principales bancos, la aerolínea United Airlines o la plataforma de software de recursos humanos Workday.

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También llega días después de la reciente suspensión del tráfico aéreo del pasado viernes en todo EEUU, una acción que solo se produjo dos veces más después de los atentados del 11 de septiembre y que llevó a la cancelación de miles de vuelos.

Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó en la noche de este lunes durante una entrevista en 'Fox News' que las tecnologías que utiliza Estados Unidos son "seguras" y llamó a la tranquilidad de la población.

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Este sistema de alertas puede servir, en caso de ser necesario para que el presidente se dirija al pueblo estadounidense o para compartir información vital.

El principal objetivo es permitir a la FEMA identificar problemas técnicos y operativos para poder solventarlos antes de que sean necesarios durante une emergencia real. EFE

(foto)