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Shenzhen (China), 17 nov (EFE).- La cumbre empresarial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) comenzó este martes en la ciudad suroriental de Shenzhen con más de 2.000 representantes políticos y empresariales de 34 economías, según la televisión estatal china CCTV.

El mandatario chino, Xi Jinping, pronunciará el discurso principal el miércoles por la mañana, según anunció el presidente de la cita empresarial, Ren Hongbin, en su intervención de bienvenida, recogida por la radio pública hongkonesa RTHK.

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El encuentro, que se celebra desde 1996, reúne cada año durante la semana de la APEC a dirigentes políticos, directivos de empresas, académicos y representantes de organizaciones internacionales para debatir las prioridades económicas de la región.

La edición de Shenzhen cuenta con participantes de las 21 economías del foro y de otras 13 ajenas a la APEC, entre ellas el Reino Unido, Francia, Alemania y Suiza.

La organización contaba con la presencia de 115 compañías de la lista Fortune Global 500 en el Centro Internacional de Conferencias de Qianhai, sede de los debates.

El programa incluye sesiones sobre el proyecto de un área de libre comercio en Asia-Pacífico, la inteligencia artificial (IA), la economía digital y la conectividad regional, además de la transición hacia formas de producción más sostenibles.

Entre los mandatarios que intervinieron este martes, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, presentó el tren del Istmo de Tehuantepec como el comienzo de una alternativa al Canal de Panamá, mientras que el mandatario chileno, José Antonio Kast, defendió que los países productores de minerales también los procesen y desarrollen tecnología.

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El foro empresarial prevé publicar la Iniciativa de Shenzhen, un documento que reunirá las propuestas del sector privado para trasladarlas a los dirigentes de la APEC.

Según el Consejo Chino para el Fomento del Comercio Internacional, organizador del encuentro, será la primera vez en los treinta años de la cita empresarial que esta publique sus conclusiones en forma de iniciativa.

Ese documento recogerá recomendaciones empresariales y es distinto de la declaración sobre el área de libre comercio que, según el viceministro chino de Comercio Li Chenggang, las economías de la APEC siguen negociando.

La cita empresarial concluirá el miércoles, el mismo día en que comenzará en Shenzhen la reunión de líderes de las 21 economías de la APEC, que se prolongará hasta el jueves. EFE

(foto) (vídeo)