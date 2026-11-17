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El Ejército de Israel ha anunciado este martes una operación llevada a cabo en la mitad norte de Cisjordania bajo la dirección de su Inteligencia en la que ha capturado a ocho personas a las que describe como "terroristas" y ha confiscado una treintena de vehículos tras registrar "más de 80 lugares".

El operativo, desarrollado bajo la batuta del Shin Bet --el organismo de Inteligencia interior israelí--, tuvo lugar el lunes en las localidades de Sair y Shiyo, al noreste de la ciudad de Hebrón.

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Su objetivo, según ha declarado un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) era "localizar a terroristas vinculados a organizaciones terroristas, así como armas destinadas a actividades terroristas", si bien el comunicado difundido no alude al decomiso de arma alguna.

"Las fuerzas de seguridad continuarán operando de manera proactiva y ofensiva para frustrar el terrorismo en toda la región de Judea y Samaria", concluye el texto, aludiendo con esta forma a Cisjordania.