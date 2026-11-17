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La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29 de noviembre, Ada Colau, ha instado al Gobierno a interponer un recurso formal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para evitar que se implemente la deportación de migrantes a Ruanda como han acordado Alemania, Dinamarca, Grecia, Países Bajos y Austria.

Así lo ha explicado Ada Colau durante un desayuno informativo de Europa Press, al ser preguntada por el acuerdo con Ruanda para la apertura en 2027 en este país de un centro de deportación de migrantes, a donde los cinco países europeos podrán trasladar a quienes no tengan residencia legal, incluidos aquellos a los que se les haya denegado el derecho de asilo, mientras se completa el proceso para su expulsión definitiva, porque hayan rechazado el retorno voluntario a su país de origen.

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Para la candidata del Frente Amplio, este acuerdo es "gravísimo", "inaceptable" y "vulnera toda la legislación internacional". Además, considera que es "una medida que ya ha demostrado que no es eficaz".

"La tendencia de los últimos tiempos de la Unión Europea de intentar externalizar la gestión de sus fronteras ha sido un fracaso", ha declarado Colau, que ha señalado que es algo que se ha podido ver en la crisis de Ceuta.

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En este caso, la candidata ha explicado que "lamentablemente" y "diga lo que diga" el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) "Marruecos, como mínimo, ha permitido una entrada masiva que ha generado muertes y que ha generado muchísimo sufrimiento y que ha generado también una tensión terrible para la población de Ceuta".

Asimismo, ha incidido en que "ese paso ulterior que significa buscar campos de concentración, centros de internamiento en países lejanos", ya lo intentó Italia y "fracasó porque la justicia le dijo que eso era ilegal y no lo podía hacer".

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"Yo creo que esta medida traiciona lo que serían los principios fundamentales de la Unión Europea, que además creo que es una medida ineficaz. Estas medidas cuestan miles de millones de euros. Externalizar las fronteras cuesta miles de millones de euros que se podrían usar para gestionar los flujos migratorios mucho mejor sin vulnerar los derechos humanos", ha argumentado.