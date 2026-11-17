22/04/2026 Monedas de euro. ECONOMIA

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La Comisión Europea ha mejorado sus previsiones de crecimiento para la Unión Europea y la eurozona en 2026, hasta el 1,4% y el 1,2%, respectivamente, tres décimas más de lo estimado en mayo en ambos casos, pese al impacto del encarecimiento de la energía, que ha llevado también a Bruselas a elevar sus pronósticos de inflación hasta el 3,3% en el conjunto del bloque y el 3,2% en los países del euro.

Según las previsiones económicas de otoño publicadas este martes, la economía europea ha resistido mejor de lo esperado durante los tres primeros trimestres del año, gracias principalmente al consumo y a la recuperación de las exportaciones, aunque el Ejecutivo comunitario advierte de que las presiones inflacionistas serán más "intensas y persistentes" de lo previsto en primavera, en un contexto de condiciones de financiación "más restrictivas".

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De cara a los próximos ejercicios, Bruselas anticipa que el crecimiento se mantendrá en el 1,4% en el conjunto de la UE y en el 1,2% en la eurozona en 2027, antes de acelerarse ligeramente hasta el 1,5% y el 1,3%, respectivamente, en 2028, mientras que la inflación seguirá por encima del 3% durante el próximo año y no se moderará de forma significativa hasta el siguiente.

En su análisis, la Comisión atribuye la mejora de la actividad a la recuperación de las exportaciones de bienes durante la primera mitad del año, favorecida por una fuerte demanda internacional, especialmente de componentes destinados al desarrollo de infraestructuras de inteligencia artificial y electrificación.

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Sin embargo, advierte de que el aumento del coste de la vida sigue "pesando sobre la renta disponible real de los hogares", por lo que el crecimiento del consumo privado se moderará hasta el 1,3% en 2026 y el 1,1% en 2027, antes de recuperarse ligeramente hasta el 1,3% en 2028, a medida que disminuya la inflación.

La inversión también continuará mostrando debilidad, especialmente en la construcción residencial, afectada por los elevados tipos de interés, mientras que el impulso de los fondos europeos de recuperación irá perdiendo peso a partir de 2027, cuando parte de su efecto será sustituido por otras fuentes de financiación comunitaria, como los fondos de cohesión, según informa Bruselas.

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Bruselas espera, además, que las presiones sobre los precios persistan durante el próximo año, situándose en el 3,1% en los países del euro, frente al 2,3% previsto en mayo, y en el 3,2% entre los Veintisiete, frente al 2,4% anterior, antes de moderarse en 2028 hasta el 2,1% y el 2,3%, respectivamente.

La Comisión señala que la inflación en la eurozona alcanzó el 4% en octubre y prevé que los precios de la energía comiencen a moderarse el próximo año, gracias a una reducción gradual del coste de los combustibles que compensaría las nuevas subidas de la electricidad y el gas.

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Por el contrario, anticipa un mayor encarecimiento de los alimentos debido al traslado de los costes energéticos y de los fertilizantes a los precios finales, así como a las perturbaciones en las cosechas provocadas por las condiciones meteorológicas extremas registradas durante el verano.

En conjunto, Bruselas espera que la inflación de la UE supere el 4% entre finales de este año y principios del siguiente, antes de iniciar una moderación gradual que retrasará el retorno de los precios a niveles próximos al objetivo del Banco Central Europeo (BCE).

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SE FRENA LA CREACIÓN DE EMPLEO

En cuanto al mercado laboral, la Comisión prevé una desaceleración de la creación de empleo en los próximos años, aunque estima que la economía europea cerrará 2026 con unos 800.000 puestos de trabajo más, lo que supone un aumento de la ocupación del 0,4% tanto en el conjunto de la UE como en la eurozona.

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Pese a esta desaceleración, la tasa de desempleo se mantendrá cerca de sus mínimos históricos, ligeramente por encima del 6%. Asimismo, Bruselas anticipa que los salarios crecerán algo más de lo previsto en primavera y superarán ligeramente el avance de los precios, lo que permitirá una recuperación moderada del poder adquisitivo de los trabajadores.