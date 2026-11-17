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Antalya (Turquía), 17 nov (EFE).- El ministro de Medio Ambiente de Brasil, João Paulo Capobianco, reclamó a la Unión Europea (UE) liderazgo en la COP31 de Antalya (Turquía), poco después de que Bruselas rechazase el primer borrador de acuerdo divulgado el lunes por la presidencia turco-australiana de cara a un eventual pacto el fin de semana.

"La Unión Europea tiene un peso enorme en las negociaciones, relevancia y un liderazgo necesario. Lo que no podemos tener en la Convención (Marco de la ONU sobre el Cambio Climático) es falta de liderazgo. Ya bastan los negacionistas; ya basta la posición de Estados Unidos, que se retiró de la Convención por ser negacionista", declaró Capobianco, en una entrevista con EFE.

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El ministro reaccionó así a las declaraciones en Antalya del comisario europeo de Acción Climática, Wopke Hoekstra, quien afirmó este martes que el bloque comunitario rechaza ese texto inicial que podría servir como base para un acuerdo final por considerarlo "una lista de la compra".

Capobianco apuntó que esa postura pública de Bruselas "debilita una negociación en el momento en el que se plantea", pero abogó por "comprender exactamente cuáles son los puntos en los que las partes discrepan y buscar un lenguaje común".

"Creo que este desafío forma parte del proceso. Todavía estamos lejos del final de la conferencia y tenemos tiempo para buscar un entendimiento (...) Tenemos que avanzar, y muchas veces el límite entre avanzar y no avanzar está en la dificultad de construir consenso", detalló.

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No obstante, Capobianco, quien representa a Brasil en las negociaciones que deberán finalizar este fin de semana, señaló que "es posible" llegar a un acuerdo y realzó el papel mediador que el gigante sudamericano dice desempeñar ante las reticencias atribuidas a los países del golfo Pérsico.

"Precisamente por el hecho de ser (Brasil) un país productor de petróleo, que está encontrando nuevas reservas de crudo y, al mismo tiempo, viene aplicando una fuerte acción en la ampliación de las energías renovables y de los biocombustibles", argumentó.

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Porque, añadió, "estamos haciendo los deberes en nuestro propio país y estamos proponiendo que haya un entendimiento internacional para reducir el uso de combustibles fósiles a nivel global".

Al contrario que la UE, el titular de Medio Ambiente aseguró que su país no tiene "líneas rojas" negociadoras y citó que lo que desea ver plasmado en el documento es "la visión de implementación de todas las acciones necesarias", como, según su versión, sucedió en la COP30 de Belém (Brasil).

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"Logramos la aprobación de nuestro 'mutirão' (esfuerzo colectivo), un documento que fue muy importante y que aportó varias iniciativas en el sentido de la implementación, varias agendas que van avanzando en adaptación, en el Fondo de Pérdidas y Daños y en la cuestión de la transición justa", recordó.

Capobianco urgió a llegar a un consenso global porque el mundo está viviendo "un riesgo presente que nos afecta a todos, incluidos los países de Europa".

"Por lo tanto, buscar soluciones es urgente, y buscar el consenso es una obligación de todos nosotros. Esa es la orientación que nos dio el presidente Lula", abundó.