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La Paz, 17 nov (EFE).- El canciller de Bolivia, Héctor Huanca, anunció este martes que su país apunta a lograr acuerdos comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y Centroamérica, al presentar el informe del primer año de trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores durante la gestión del presidente Rodrigo Paz.

En un video difundido en los medios estatales, Huanca sostuvo que el primer año de gestión estuvo dedicado a "recuperar" el lugar de Bolivia "en el mundo" y afirmó que el segundo será para aprovechar esto, por lo que se fijaron tres prioridades, una de ellas, transformar las "relaciones internacionales en inversión, mercados, tecnología y empleo".

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"Avanzaremos en nuevos acuerdos comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea y Centroamérica y profundizaremos nuestro acuerdo con Chile, comenzando con once productos bolivianos", anunció el jefe de cartera, sin dar mayores detalles sobre estas gestiones.

Bolivia no tiene un tratado comercial bilateral con EE.UU. y en 2008 perdió los beneficios del acuerdo de preferencias arancelarias ATPDEA, que premiaba los esfuerzos antinarcóticos de los países andinos con exportaciones libres de impuestos, en medio del pulso entre el entonces Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y la Casa Blanca.

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En 2008, Morales expulsó del país al entonces embajador estadounidense, Philip Goldberg, al que acusó de conspirar contra su Gobierno y desde entonces las relaciones entre ambos países se han mantenido a nivel de encargados de negocios.

La llegada al poder de Rodrigo Paz en noviembre de 2025 abrió una nueva etapa de acercamiento con Estados Unidos, uno de los países con los que se recuperó el "diálogo de alto nivel" en el primer año del Gobierno de Paz, mencionó este martes el ministro Huanca.

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En el caso de la UE, Bolivia se beneficia del Sistema de Preferencias Generalizadas Plus (SGP+), pero no tiene un acuerdo bilateral comercial específico con el bloque.

El canciller también anunció que se pondrá en marcha una "Agencia de Producción de Exportaciones e Inversiones" para que las empresas bolivianas "tengan mejores herramientas para llegar al mundo".

Además, el jefe de la diplomacia boliviana mencionó que con Corea del Sur se promoverá un "proyecto piloto" para "incorporar tecnología y agregar valor al litio boliviano" en la región andina de Potosí (suroeste), donde se encuentra el salar de Uyuni, que contiene la principal reserva de ese recurso natural del país.

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Huanca ratificó que la "esencia" de la política exterior del Gobierno de Paz es el "pragmatismo con principios y valores, pero sin subordinaciones, sin alineamientos automáticos y sin renunciar" a la "soberanía", la Constitución y los "intereses nacionales". EFE