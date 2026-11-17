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Quedan poco más de 24 horas para el estreno de la nueva edición de 'GH VIP', que confirma el regreso definitivo de Belén Esteban a Mediaset como fichaje estrella del reality, en el que se reencontrará con excompañeros y 'viejos amigos' como Raquel Bollo, Raquel Mosquera, Pipi Estrada, o Karmele Marchante.

"Un poco nerviosa porque es normal", la 'princesa del pueblo' ha salido a hacer unas últimas compras por Paracuellos del Jarama con su marido, Miguel Marcos, y dejando claro que no tiene miedo ha reaccionado a su inminente reencuentro con la ex de Chiquetete, con la que rompió su relación tras el fin de 'Sálvame' después de años de amistad por sus críticas a Manuel y Alma Bollo en su paso por 'Supervivientes'.

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"Yo entro con buen rollo, quiero decir, que las cosas se hablan, pero ya cada una... Tampoco voy a revelar nada, pero si vamos a estar conviviendo 3 o 4 meses porque dicen que a lo mejor dura hasta marzo, tendremos que tener un 'buenos días', 'buenas noches'... Vamos a intentar que mejore. Pero vamos a otra cosa que voy a entrar mañana y me váis a poner más nerviosa" ha expresado con una sonrisa.

Antes de entrar en la casa más famosa de la pequeña pantalla, donde estará aislada del exterior mientras dure el programa -o hasta que la expulsen-, Belén sí ha querido mandar un mensaje a sus 'archienemigos' tras sus últimas declaraciones en diferentes platós: "Solamente tengo que decir, tanto a Rosa (Benito), como a Beatriz (Trapote), a Rosario (Mohedano) y a Víctor (Janeiro) que yo ya he hablado lo que tenía que hablar" ha sentenciado.

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Además, tirando de ironía, ha reaccionado a la posibilidad de que la exmujer de Amador Mohedano entre durante unos días en 'GH VIP', una posibilidad que la propia Rosa no descarta a pesar de estar recién llegada de 'Supervivientes All Stars'. "¡Ah? ¿Pero no iba a dejar la tele? Esto está muy bien, trabajar" ha afirmado con una risa irónica, dejando claro que no le importaría verse las caras con ella. "Votarme para salvarme" ha concluido, confesando con un revelador "¿lo dudas?" que se ve ganadora de 'GH VIP' 11 años después de su primera experiencia en el reality.