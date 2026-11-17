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Turín (Italia), 17 nov (EFE).- Rafael Jódar cayó este martes ante el francés Arthur Fils (4-6, 6-2, 6-2) y el esañol ve cómo se reducen sus opciones de alcanzar las semifinales de las Finales ATP, tras un encuentro en el que comenzó sólido y se adjudicó el primer set, pero terminó superado después de sufrir molestias físicas.

Una victoria del estadounidense Ben Shelton, que se enfrenta este martes al alemán Alexander Zverev, número uno, le dejaría matemáticamente fuera de poder acceder a las semifinales.

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El español, primer tenista en la historia en clasificar a la conocida como Copa de Maestros en su primera temporada como profesional, también perdió en su estreno por doble 6-4 ante Zverev.