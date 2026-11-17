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Moscú, 17 nov (EFE).- La Duma o cámara baja del Parlamento ruso aprobó hoy en primera lectura un proyecto de ley que eleva el límite de edad para las mujeres en el servicio militar.

Ahora las mujeres podrán servir hasta los 50 años, en lugar de los 45.

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El límite de edad para las militares en reserva también se ha incrementado de 50 a 55 años para altos rangos y de 45 a 50 años para el resto.

Las mujeres que firmaron contratos con el Ejército antes de la entrada en vigor de la ley conservarán el derecho a la baja al alcanzar el límite de edad anterior.

Según los autores de la ley, las mujeres suelen sumarse al ejército cuando tienen entre los 25 y los 30 años de edad y para cumplir el periodo obligatorio para la jubilación legal tienen que servir al menos 20 años, por lo que la norma permitirá defender sus derechos.

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Las mujeres sirven en el Ejército ruso voluntariamente, solo si firman el respectivo contrato.

Se calcula que actualmente en las Fuerzas Armadas de Rusia hay cerca de 40.000 mujeres militares.EFE