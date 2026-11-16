La caída de cultivos por el cambio climático amenaza con alterar la migración mediterránea

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Antalya (Turquía), 16 nov (EFE).- La falta de recursos y la inseguridad alimentaria por una potencial disminución del rendimiento de los cultivos de hasta un 17 % de cara a 2050 debido al cambio climático podría cambiar los patrones migratorios en los próximos años en el Mediterráneo y que lleve a cada vez más personas a desplazarse si no se adoptan medidas de adaptación y mitigación eficaces.

Así lo indicaron este lunes en un informe presentado en la Cumbre del Clima (COP31) en Antalya (Turquía) la Unión por el Mediterráneo (UpM) y la red de Expertos Mediterráneos en el Cambio Climático y Medioambiental (MedECC), en el que se señala también que hacia 2050 más del 20 % de las especies marinas de interés pesquero podrían extinguirse.

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En el documento titulado "Cambio medioambiental, conflictos y migración humana en la cuenca del Mediterráneo" -basado en más de mil publicaciones científicas con el fin de contribuir a los debates sobre el cambio medioambiental, los conflictos y la migración en la región- se advierte de que "si no se adoptan las políticas necesarias, la habitabilidad en el Mediterráneo podría verse gravemente afectada, ya que las temperaturas medias en 2100 podrían ser hasta 6°C más cálidas que en la época preindustrial".

Esta situación afecta especialmente a los países del sur y el este del Mediterráneo, que ya sufren de escasez de agua, por lo que se enfrentan a la "doble amenaza del aumento del nivel del mar y la desertificación".

De hecho, la mayor parte de los desplazamientos debidos a cambios ambientales se producen dentro de las fronteras nacionales, a menudo desde zonas rurales hacia pueblos y ciudades cercanas, aunque también se observa migración a distancias mayores.

"Cuando cruzan fronteras, los migrantes suelen preferir refugiarse en entornos urbanos. Las desigualdades de género y edad influyen en este proceso, y las mujeres y las personas mayores suelen quedar relegadas a las zonas rurales en un fenómeno conocido como la 'masculinización de la migración'", afirmaron los expertos.

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Entre las soluciones para prevenir los desplazamientos forzados enumeran unos "marcos políticos que priorizan el desarrollo y la cooperación regional", además de la inversión en infraestructura verde, agricultura resiliente y gestión sostenible del agua.

Aunque también llamaron a impulsar la investigación interdisciplinaria y mejorar las bases de datos disponibles para poder comprender mejor las dinámicas de la migración medioambiental en la región mediterránea y anticipar su evolución.

Asimismo, se indica que no existe en la actualidad "un vínculo único y directo entre el cambio medioambiental y la migración aplicable a toda la región mediterránea", por lo que la complejidad del asunto, junto con la falta de datos adecuados, dificulta su evaluación empírica.

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Aproximadamente el 25 % de todos los inmigrantes del mundo residen en la región mediterránea, una de las rutas migratorias más transitadas del planeta ya que más de 2,5 millones de personas han cruzado el mar hacia Europa en las últimas cuatro décadas, y entre 2014 y 2024, se han registrado más de 30.000 personas fallecidas o desaparecidas en el mar.

Sin embargo, no todos los migrantes en la región mediterránea tienen como destino Europa, ya que en 2023, un total de 14,8 millones de personas refugiadas procedían de Oriente Medio y Norte de África, lo que representaba el 40,5 % de la población mundial de refugiados.

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