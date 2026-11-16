Agencias

Un carguero se hunde frente a Bulgaria tras un supuesto ataque con drones navales

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Varna (Bulgaria), 16 nov (EFE).- Un buque de carga con bandera somalí y 12 tripulantes a bordo se hundió este lunes ante la costa de Bulgaria, en el mar Negro, después de que, según declaraciones de miembros de la tripulación, fuera atacado por dos drones navales.

Los doce marineros, ocho turcos y cuatro azerbaiyanos, fueron rescatados y se encuentran en buen estado, aunque sufren hipotermia, informó el Ministerio de Transportes búlgaro.

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El carguero, identificado como el 'Betul 8', transportaba unas 3.000 toneladas de trigo desde el puerto rumano de Sulina hacia Egipto cuando quedó a la deriva y comenzó a hundirse a unas 60 millas náuticas (11 kilómetros) al este de Varna. EFE

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