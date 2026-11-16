El lanzamiento de GTA VI acapara toda la atención cultural de la semana

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Redacción Internacional, 16 nov (EFE).- El lanzamiento de la esperadísima sexta entrega del videojuego 'Grand Theft Auto' acapara toda la atención cultural en una semana en la que se estrenan la precuela de 'The Hunger Games' y la serie 'Los altruistas' y el arte de la argentina Marta Minujín llega a Madrid.

La espera de 13 años para disfrutar de 'Grand Theft Auto VI' (GTA VI) llega a su fin este jueves 19 de noviembre con el lanzamiento de un videojuego que ha levantado expectativas enormes y batido récords de reserva.

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Es la sexta edición de un videojuego que comenzó su recorrido en 1997 y del que se han vendido más de 470 millones de unidades -unos 230 millones corresponden al V-, según los datos de la compañía. Y además del juego en sí, esta nueva entrega llega acompañada por una banda sonora de lujo, que incluye temas de artistas como Travis Scott, CA7RIEL & Paco Amoroso, Cardi B o Keith Richards.

Esta semana llega a los cines la precuela de la exitosa saga fílmica que lanzó a la fama a Jennifer Lawrence y que adaptaba los libros de Suzanne Collins, sobre una sociedad postapocalíptica en la que se celebra una batalla anual en la que compiten los niños de cada uno de los distritos en los que se divide Panem.

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La historia retrocede 24 años y se centra en el personaje de Haymitch Abernathy, al que en la saga original da vida Woody Harrelson y que ahora, en su etapa más joven, interpreta Joseph Zada, al que acompañan en el filme Elle Fanning, Kieran Culkin, Jesse Plemons, Ralph Fiennes o McKenna Grace.

Marta Minujín (Buenos Aires, 1943), galardonada con el Premio Velázquez en 2016, desembarca el 18 de noviembre en el Museo Reina Sofía de Madrid con la muestra 'La Menesunda según Marta Minujín', una propuesta con la que reconstruye una de sus obras fundamentales, considerada hoy un hito pionero en la historia de las instalaciones inmersivas de la segunda mitad del siglo XX.

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Minujín, que ha desarrollado una de las trayectorias más singulares del arte latinoamericano contemporáneo, recrea la instalación original a partir de fotografías, filmaciones y otros materiales. Una obra que se exhibe acompañada de un recorrido documental dedicado a los happenings, performances y acciones participativas desarrollados por la artista entre 1963 y 1985.

Inspirada en hechos reales, la serie llega el 19 de noviembre a Netflix. Dos jóvenes brillantes y ambiciosos, que supuestamente quieren transformar el sistema financiero mundial en un abrir y cerrar de ojos, acaban acusados de robar 8.000 millones de dólares.

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Los protagonistas son Sam Bankman-Fried, el emprendedor estadounidense que fundó FTX y que está condenado por fraude, y Caroline Ellison, una de sus empleadas, también condenada, interpretados por los actores Anthony Boyle ('House of Guinness') y Julia Garner ('Ozark'). EFE

(Foto)