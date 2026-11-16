Autoridad Palestina y Hamás aplauden petición Canadá, Italia y R. Unido para ayuda en Gaza

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Jerusalén, 16 nov (EFE).- La Autoridad Palestina y el grupo islamista Hamás aplaudieron este lunes la petición de los ministros de Exteriores de Canadá, Italia, Reino Unido y Australia al Gobierno israelí para que permita la entrada "inmediata" y "sin obstáculos" de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

"Israel, en su calidad de potencia ocupante, debe cumplir con sus obligaciones conforme al derecho internacional humanitario, levantar las restricciones que impone a la entrada de envíos de ayuda humanitaria y materiales necesarios para la recuperación y la reconstrucción, y garantizar que la ayuda llegue a todas las zonas de la Franja", aseveró la Autoridad Palestina en un comunicado.

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Además, en la nota se asegura que valoran "estos llamamientos internacionales" para que se abran los pasos fronterizos y se permita "la entrada de tiendas de campaña, suministros humanitarios y materiales esenciales".

Por su parte, Hamás emitió otro comunicado en el que advirtió acerca de las "muestras de gravedad en la situación humanitaria" de los gazatíes "a causa del genocidio en curso, el asedio y la política de hambruna impuesta por la ocupación sionista".

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"El hecho de que más países reconozcan la magnitud de la tragedia humanitaria en Gaza reafirma el fracaso de la ocupación a la hora de ocultar sus crímenes y sus flagrantes violaciones del derecho internacional y del derecho internacional humanitario", dijo Hamás, que añadió que esperan que "estas posturas se traduzcan en medidas prácticas y en una presión política y jurídica real".

Horas antes, los responsables de Exteriores de Canadá, Italia, Reino Unido y Australia habían reclamado formalmente a Israel que ponga fin a las demoras y garantice un acceso humanitario "inmediato, rápido y sin obstáculos" en toda la Franja.

En un comunicado conjunto difundido este lunes, los jefes de la diplomacia de los cuatro países alertaron que la población gazatí necesita urgentemente refugio y asistencia humanitaria ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas.

Según el documento, alrededor de 150.000 tiendas de campaña y otros suministros esenciales permanecen retenidos en la frontera, sin autorización para entrar en el territorio palestino.

Pidieron también que se permita el ingreso de artículos de doble uso, como generadores eléctricos o equipos de telecomunicaciones, necesarios para las operaciones humanitarias y las labores de recuperación temprana, cuya entrada consideran fundamental para responder a las necesidades de la población. EFE

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