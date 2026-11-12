Venezuela despliega a militares en la frontera con Colombia, tras secuestro de subteniente

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Caracas, 12 nov (EFE).- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela anunció este jueves un despliegue militar en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia), luego de que la guerrilla colombiana del Ejército de Liberación Nacional (ELN) secuestrara a una subteniente del Ejército en el departamento de Arauca.

En una publicación en Instagram, el Comando Estratégico Operacional de la FANB sostuvo que las patrullas avanzan por la "compleja geografía fluvial y boscosa" para desmantelar campamentos logísticos y pistas clandestinas.

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Así mismo, el reporte indicó que se ejecuta una ofensiva implacable contra la extorsión, el narcotráfico y el contrabando de extracción, sin hacer referencia al incidente del ELN en la frontera con Venezuela.

Previamente, el Gobierno venezolano expresó su disposición para trabajar con Colombia en materia de seguridad fronteriza, luego de que el ministro de Defensa Colombiano, Jorge Eduardo Mora, pidiera a Estados Unidos mediar ante las autoridades del país petrolero para que colaboren en la búsqueda de la subteniente del Ejército María Camila Pantoja.

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En un comunicado publicado en redes -en el que tampoco hace mención a esta situación con el ELN, grupo armado que tiene presencia también del lado venezolano de la frontera- la Cancillería venezolana sostuvo que se encuentran a disposición los mecanismos de cooperación, canales institucionales y contactos bilaterales existentes, para facilitar el intercambio de información y la coordinación de las acciones que resulten necesarias.

En la víspera, el ministro de Defensa de Colombia indicó a periodistas en un fuerte militar que están en un proceso inteligencia y búsqueda de la subteniente del Ejército.

Mora señaló que espera que la transición política que atraviesa Venezuela permita avanzar hacia una mayor cooperación en materia de inteligencia y seguridad, no solamente para localizar a la subteniente Pantoja, sino también para contener la actividad de los grupos armados ilegales en la zona fronteriza.

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El Frente de Guerra Oriental del ELN confirmó el pasado 5 de noviembre que tiene en su poder a la uniformada, después de que la Décima Octava Brigada del Ejército denunciara su desaparición en el municipio de Saravena, en Arauca.

La subteniente se movilizaba por el casco urbano de esa población cuando fue interceptada por dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta, según la información entregada entonces por las autoridades militares.

Arauca, departamento fronterizo con Venezuela, es uno de los territorios más afectados por el conflicto armado colombiano, debido a la presencia histórica del ELN y a su ubicación estratégica para el tránsito de grupos armados ilegales. EFE