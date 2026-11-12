Veinticuatro países de la Celac piden un secretario general de la ONU latinoamericano

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Montevideo, 12 nov (EFE).- Jefes de Estado y de Gobierno de 24 de los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) pidieron al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de la ONU que “respeten” la aspiración regional de que una persona de América Latina y el Caribe sea la próxima secretaria general de la organización.

La declaración fue enviada por el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, en su condición de presidente pro tempore de la Celac, a la presidenta de turno del Consejo de Seguridad, la embajadora de Letonia, Sanita Pavļuta-Deslandes.

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En la misiva, que fue publicada este jueves, Lubetkin señala que el texto “reafirma, al más alto nivel político”, la posición ya transmitida por los cancilleres del bloque y solicita que se haga llegar al resto de los miembros del Consejo.

Entre los firmantes figuran Argentina y Costa Rica, países de los dos aspirantes mejor posicionados para suceder a António Guterres: el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, y la secretaria general de ONU Comercio y Desarrollo, Rebeca Grynspan.

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“Ha llegado el momento de que una persona nacional de América Latina y el Caribe asuma la responsabilidad de ocupar el cargo de secretario general de las Naciones Unidas”, indicaron los mandatarios, quienes destacaron el principio de “balance geográfico equitativo” y la "necesidad de diversidad" en la conducción de la organización.

Los firmantes consideraron que un nombramiento de la región “fortalecerá la capacidad de la ONU para afrontar los desafíos globales” y permitirá que “todas las regiones del mundo tengan voz” en su orientación estratégica.

La declaración llega cuando el Consejo de Seguridad no logra consensuar un sucesor para el portugués António Guterres, cuyo mandato vence el 31 de diciembre.

Para ser recomendado a la Asamblea General, un candidato necesita al menos nueve votos favorables en el Consejo y ningún veto de sus cinco miembros permanentes: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. EFE