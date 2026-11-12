Seis de cada 10 migrantes temporales en España ven mejorar a sus familias por sus remesas

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Madrid, 12 nov (EFE).- Seis de cada diez personas extranjeras que participan en programas de migración circular en España han experimentado cambios positivos en sus familias gracias a su envío de remesas, según un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) presentado este jueves en Madrid.

Se trata de una de las conclusiones de un estudio enmarcado dentro del proyecto MigraTalent de la OIM España, enfocado en apoyar iniciativas de migración laboral segura, ordenada y regular como el Programa de Gestión Colectiva de Contrataciones en origen (Gecco) del Ministerio español de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

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Estos programas consisten en la tramitación y concesión de autorizaciones de residencia y trabajo para grupos de trabajadores extracomunitarios que no estén ni residan en España para su contratación en origen con el fin de que pasen un tiempo trabajando en el país y luego vuelvan a su lugar de procedencia.

Según esta investigación, realizada a partir de una encuesta a 706 participantes procedentes de Colombia, Marruecos, Ecuador, Honduras, Senegal, Guatemala, Paraguay, Perú y República Dominicana, el 96 % de los trabajadores del Gecco envía remesas a sus familias al menos una vez al mes.

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El informe apunta que el 92 % de los migrantes destina el envío de remesas al sustento familiar, seguido de la educación (64 %), el ahorro (57 %) y el pago de deudas (34 %).

Destaca la mejora que muchos perciben en sus familias gracias a este envío de dinero, lo que, según el comunicado, "subraya la importancia que adquieren las transferencias económicas en el sostenimiento de las familias y comunidades de origen".

Más allá del dinero, el estudio analiza también los beneficios no económicos de la migración circular, como los conocimientos, experiencias y aprendizajes que las personas migrantes transmiten a sus familias y comunidades de origen a su vuelta.

En este ámbito, el 93 % afirmó haber obtenido conocimientos útiles para su país de origen y el 78 % dijo haber compartido estos aprendizajes con sus familias y comunidades.

En cuanto a los sectores, la actividad agrícola constituye, con diferencia, el principal sector de procedencia de las personas encuestadas, seguido, a considerable distancia, del socorrismo acuático y, de forma minoritaria, del sector de la electricidad. EFE