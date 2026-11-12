Royal Caribbean despliega 11 barcos en el Caribe y México en el verano de 2028, con cuatro buques de la Clase Icon

12/11/2026 Perfect Day at CocoCay: isla privada deRoyal Caribbean en las Bahamas, ESPAÑA EUROPA MADRID ECONOMIA ROYAL CARIBBEAN

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Royal Caribbean ha anunciado su programación para la temporada de verano de 2028 en el Caribe y México -comprendida entre abril y octubre-, en la que operará un total de 11 buques desde puertos base de Florida, Texas, Puerto Rico y el noreste de Estados Unidos, incluyendo cuatro barcos de su Clase Icon y el renovado Symphony of the Seas.

Según ha informado la compañía de cruceros, los itinerarios -cuyas reservas ya están abiertas- incluyen escalas en destinos como Nassau (Las Bahamas), Cozumel (México), Grand Turk (Islas Turcas y Caicos), St.Croix (Islas Vírgenes de EE.UU.) o Samaná (República Dominicana), además de paradas en sus enclaves exclusivos Perfect Day CocoCay y Royal Beach Club Paradise Island.

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SEIS BUQUES CON BASE EN FLORIDA

Desde el estado de Florida operarán seis embarcaciones. En Miami, el nuevo Hero of the Seas (Clase Icon) realizará a partir de abril de 2028 travesías de siete noches por el Caribe Oriental y Occidental con escalas en Perfect Day CocoCay, St.Maarten, St. Thomas y Cozumel.

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También desde Miami, el Symphony of the Seas ofrecerá itinerarios de seis y ocho noches con paradas en Willemstad (Curazao) y Falmouth (Jamaica).

Por su parte, Legend of the Seas (Clase Icon) zarpará desde Fort Lauderdale en rutas de seis y ocho noches hacia Perfect Day CocoCay, Cabo Rojo (República Dominicana) y Oranjestad (Aruba).

En Puerto Cañaveral (Orlando), el Star of the Seas (Clase Icon) cubrirá rutas de siete noches por el Caribe Oriental y Occidental -incluyendo Samaná y San Juan de Puerto Rico-, mientras que el recién renovado Harmony of the Seas operará itinerarios de siete noches con escalas en Perfect Day CocoCay y Nassau.

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La oferta desde Florida se completa en Tampa con el Brilliance of the Seas, que realizará escapadas de seis y siete noches por el Caribe Occidental hacia Belice y Gran Caimán.

DESPLIEGUE EN TEXAS, PUERTO RICO Y EL NORESTE DE EE.UU.

En Texas, el Icon of the Seas tendrá su base en Galveston, ofreciendo cruceros de seis y ocho noches por el Caribe Occidental con escalas en Cozumel y Roatán (Honduras).

Desde San Juan (Puerto Rico), el Enchantment of the Seas operará rutas de siete noches por el Caribe Sur visitando Tortola, Antigua, St. Kitts y Nevis, Santa Lucía, Dominica y Barbados.

Finalmente, desde el noreste de Estados Unidos partirán tres buques: el Vision of the Seas zarpará desde Baltimore en travesías de cinco a nueve noches hacia Bermudas y el Caribe Sur (Martinica y Antigua); el Independence of the Seas ofrecerá en la primavera de 2028 rutas de cuatro a nueve noches desde Cape Liberty hacia Canadá, Nueva Inglaterra, Bermudas y República Dominicana; y el Oasis of the Seas operará desde el mismo puerto cruceros de siete noches con escalas en Perfect Day CocoCay y Nassau.

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