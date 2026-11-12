Los Reyes Felipe y Letizia se suman a la tendencia 'twinning' y sorprenden con sus looks a juego

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Nuevo compromiso conjunto para los Reyes Felipe y Letizia, que después de protagonizar unas emotivas imágenes consolando a los familiares de las 69 víctimas mortales de la tragedia ferroviaria de Urda en el funeral que se celebró este martes en la Catedral de Toledo, han retomado su agenda institucional con una cita señalada en rojo en su calendario anual: la reunión de la Comisión Delegada de la Fundación Princesa de Girona, que se ha celebrado en el Palacio de La Zarzuela y en la que los patronos responsables de los diferentes grupos de trabajo les han presentado el Plan de actuación de la Fundación para 2027, así como el programa del Tour del talento que, en su sexta edición, pasará en el primer semestre del año por la comarca del Besós, en Cataluña, Ciudad Real, Cáceres, Huelva y Las Rozas en su propósito de contribuir al desarrollo integral de los jóvenes, apoyándolos en aquellos aspectos decisivos para su incorporación a la sociedad e impulsando la formación, la empleabilidad y el talento joven.

Un encuentro que ha comenzado con la tradicional foto de familia en la escalinata de Zarzuela a pesar de la temperatura lluviosa de la capital, antes de dar inicio a la reunión en uno de los despachos de Palacio, y en el que los Reyes han sorprendido con sus looks a conjunto, sumándose a una de las tendencias 'fashion' del momento, el movimiento 'twinning' -vestir a juego con tu pareja-, que practican celebrities como David y Victoria Beckham, o Justin y Hailey Bieber.

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Así, mientras Doña Letizia ha apostado por un look 'working girl' compuesto por un dos piezas de Hugo Boss de pantalón recto y blazer cruzada con estampado de cuadritos príncipe de Gales en color gris que estrenó en 2020 -y le hemos visto en varias ocasiones-, y lo ha combinado con un jersey de cuello cisne de punto fino en color burdeos, el Rey Felipe VI ha escogido un traje de corte clásico también en gris, y una corbata en el mismo tono que el suéter de su mujer, presumiendo una vez más de su compenetración incluso en sus estilismos.