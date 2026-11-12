La Supercopa de España 2027 de Estambul aspira a vender más de 150.000 entradas

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La organización de la Supercopa de España de fútbol de 2027, que se disputará en Estambul (Turquía) entre el 2 y el 6 de febrero con la participación del Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Real Sociedad, aspira a congregar a más de 150.000 aficionados tras poner este jueves a la venta las entradas a través de su página web oficial.

El torneo arrancará el martes 2 de febrero con la primera semifinal entre el FC Barcelona, vigente campeón de la competición, y el Atlético de Madrid en el Complejo Deportivo Sükrü Saracoglu, feudo habitual del Fenerbahçe con capacidad para 50.530 espectadores.

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Mientras, un día después, el miércoles 3 del mismo mes, la Real Sociedad se medirá al Real Madrid en el Estadio Besiktas, recinto del Besiktas JK que cuenta con un aforo de 42.684 localidades.

La gran final que decidirá el título se celebrará el sábado 6 de febrero en el Complejo Deportivo Ali Sami Yen, estadio en el que juega como local el Galatasaray SK y que alberga hasta 53.387 espectadores, completando así una rotación por tres de los principales estadios de la ciudad turca durante cinco días de competición.

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Esta edición supondrá la primera ocasión en la que el torneo español se celebre en territorio turco, lo que la organización ha calificado en un comunicado como una "cita histórica" que refuerza el papel de Estambul como escenario internacional tras haber acogido las finales de la Liga de Campeones de la UEFA en 2005 y 2023 y la de la Liga Europa de la UEFA en 2026.

Los aficionados interesados en acudir a los encuentros ya pueden adquirir las localidades y consultar toda la información relativa al calendario, los recintos y el proceso de compra a través del portal oficial 'www.supercopa2027.com'.