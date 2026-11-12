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IBM Quantum Nighthawk demuestra nuevos niveles de velocidad y calidad, con planes de escalar a más de 1.000 qubits en 2027

PR Newswire

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YORKTOWN HEIGHTS, Nueva York, 12 de noviembre de 2026

El nuevo procesador Nighthawk r3 será construido para ejecutar 10.000 operaciones cuánticas, permitiendo realizar cálculos más grandes y complejos mientras IBM avanza en su hoja de ruta hacia la tolerancia a fallos

Clientes y socios, incluidos E.ON, Algorithmiq y Q-CTRL, han ejecutado más de 34.000 millones de circuitos en Nighthawk r2 y reportan aceleraciones de hasta 19 veces frente a procesadores cuánticos anteriores de IBM

La plataforma IBM Quantum mejorada integra la computación cuántica y clásica en un único entorno

YORKTOWN HEIGHTS, Nueva York, 12 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- IBM (NYSE: IBM) anunció hoy que IBM Quantum Nighthawk r3, su procesador de próxima generación, estará construido para ejecutar con precisión 10.000 operaciones cuánticas en 520 qubits para abordar problemas más grandes y complejos, manteniendo la velocidad y la calidad demostradas por la generación de Nighthawk actualmente disponible.

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En 2027, IBM planea conectar dos procesadores Nighthawk r3 en un único sistema con más de 1.000 qubits.

Para estar a la vanguardia de la computación cuántica, las aplicaciones relevantes para la industria exigen tanto calidad computacional como velocidad. La velocidad es importante porque una computadora cuántica entrega su respuesta en muestras: cada ejecución de un circuito cuántico devuelve un resultado. Las aplicaciones requieren cada vez más circuitos que ejecuten miles de operaciones cuánticas en aproximadamente 100 qubits o más, y que generen millones a miles de millones de muestras. La escala y la calidad permiten cálculos cada vez más complejos, pero la velocidad determina si estas cargas de trabajo tan exigentes pueden completarse en plazos prácticos y a un costo razonable.

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"La computación cuántica útil depende de que los resultados puedan entregarse con precisión y velocidad, y una ambas son fundamentales", afirmó Jay Gambetta, IBM Fellow y director de IBM Research. "Nighthawk ya nos muestra hoy cómo se ve esa realidad. A medida que escalamos esta arquitectura hacia computadoras cuánticas más grandes y potentes, las capacidades de la computación cuántica alcanzarán nuevos niveles, mientras la integramos más estrechamente con los recursos clásicos y seguimos avanzando hacia la tolerancia a fallos".

Nighthawk r2: velocidad para cargas de trabajo reales

Presentado en septiembre, IBM Quantum Nighthawk r2 ofrece hasta 100.000 muestras por segundo y, al mismo tiempo, admite cálculos precisos con más de 7.500 operaciones cuánticas en 120 qubits. Su tecnología de reinicio de qubits de alta velocidad reduce drásticamente el tiempo entre ejecuciones de circuitos, lo que permite a las aplicaciones recopilar con mucha mayor eficiencia los millones o miles de millones de muestras necesarias para cálculos complejos.

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Hasta la fecha, clientes y socios, incluidos E.ON, Algorithmiq y Q-CTRL, han ejecutado 34.000 millones de circuitos en Nighthawk r2 y han reportado mejoras de rendimiento de hasta 19 veces, manteniendo la calidad necesaria para la computación científica.

Los resultados ya demuestran valor en múltiples industrias. E.ON reportó una aceleración de 15 veces en Nighthawk r2 en aprendizaje automático cuántico para la optimización de la red energética. IBM utilizó Nighthawk r2 para lograr una aceleración de 12 veces en un experimento realizado a principios de este año junto con Oak Ridge National Laboratory que simuló materiales magnéticos reales y produjo resultados coherentes con experimentos de dispersión de neutrones. Ambas aceleraciones se lograron frente a trabajos anteriores realizados en IBM Quantum Heron. Quantum Elements y, ParityQCtambién se encuentran entre los socios que reportan mejoras significativas de rendimiento en sus propias cargas de trabajo con Nighthawk r2.

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Los experimentos de ventaja cuántica que IBM y sus socios publicaron en julio se ejecutaron inicialmente en IBM Quantum Heron, con circuitos y resultados disponibles públicamente para pruebas independientes a través de Quantum Advantage Tracker, una iniciativa liderada por la comunidad. Un experimento con Algorithmiq para simular un material cuántico heterogéneo se ha extendido ahora a Nighthawk r2, aprovechando su velocidad y conectividad para ejecutar circuitos ocho veces más rápido que en el experimento original realizado en Heron. Al mismo tiempo, los nuevos circuitos son significativamente más difíciles de simular para las computadoras clásicas y requieren aproximadamente 240 veces más memoria para alcanzar una precisión comparable utilizando métodos clásicos avanzados basados en redes tensoriales.

Nighthawk r3: escalando a más de 1.000 qubits

Sobre la base del rendimiento demostrado por Nighthawk r2, Nighthawk r3 extenderá la misma arquitectura de alta velocidad a sistemas cuánticos más grandes. El nuevo procesador está diseñado para admitir 10.000 operaciones cuánticas en 520 qubits programables, con un total de 2.034 qubits físicos. Conserva la conectividad de retícula cuadrada y las operaciones rápidas de r2, e incorpora diez interconexiones entre chips, llamadas l-couplers, diseñadas para conectar procesadores en sistemas de mayor tamaño.

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IBM ya ha demostrado dos tecnologías críticas que hacen posible este enfoque modular. Este año, IBM conectó procesadores Nighthawk r1 mediante cuatro l-couplers, alcanzando una fidelidad de transferencia de estado cuántico del 99,3% y avanzando hacia su objetivo del 99,9%. IBM también conectó por primera vez dos módulos criogénicos en un único sistema, que alcanzó la temperatura operativa en menos de cinco días y se enfrió por debajo de 15 milikelvin.

En conjunto, estos avances demuestran un progreso crítico en modularidad y refuerzan la confianza en la capacidad de IBM para escalar Nighthawk a sistemas cuánticos más grandes. En 2027, IBM planea conectar dos procesadores Nighthawk r3 en un único sistema de 1.040 qubits, extendiendo su arquitectura de alto rendimiento a cálculos de mayor tamaño y complejidad.

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La computación cuántica se integra con la clásica en la plataforma IBM Quantum

El avance de las computadoras cuánticas requiere un progreso continúo en la manera en que trabajan junto con la computación clásica para gestionar los errores. Las cargas de trabajo relevantes para la industria exigirán capas de técnicas de corrección y mitigación de errores cuánticos, junto con el aprendizaje del ruido y el posprocesamiento. A medida que las cargas de trabajo cuánticas aumentan en escala, requerirán más recursos de computación clásica. y El desafío ahora es cómo escalar mejor esta integración.

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Para integrar estos dos paradigmas, IBM Quantum Platform reúne la computación clásica de alto rendimiento (HPC) y la computación cuántica en un único entorno administrado. Ahora, los usuarios pueden integrar flujos de trabajo cuánticos directamente con una variedad de recursos de computación clásica, ya sea desde su computadora portátil o una potente supercomputadora, o mediante los recursos de HPC y computación clásica que están disponibles en la plataforma.

Los usuarios ya están observando resultados prometedores de estas integraciones. Por ejemplo, utilizando el nuevo entorno, científicos de IBM y RIKEN* ejecutaron su flujo de trabajo original de diagonalización cuántica basada en muestras (SQD) aproximadamente cinco veces más rápido, mientras realizaban 100 veces más cálculos que en el estudio original. Cleveland Clinic y RIKEN también aprovecharon la plataforma para procesar automáticamente 608 millones de muestras destinadas al modelado de estructuras biológicamente relevantes, 33 veces más rápido que sin la automatización del flujo de trabajo.

Las capacidades mejoradas también impulsarán avances en la corrección cuántica de errores. IBM Quantum Platform ofrece capacidades a nivel de pulsos que permiten a los investigadores controlar con precisión cómo detectar, comprender y corregir mejor los errores dentro de las arquitecturas cuánticas y clásicas. Esto les ayuda a coordinar mejor las operaciones, reiniciar los qubits más rápidamente y extraer más información de las mediciones cuánticas, proporcionando a los investigadores la visibilidad necesaria para mejorar la corrección de errores en sus niveles más fundamentales.

IBM lanzó recientemente una nueva plataforma de codiseño para la corrección cuántica de errores junto con Oak Ridge National Laboratory y AMD, que ubica físicamente a Nighthawk junto al sistema de computación de alto rendimiento (HPC) Umbra de ORNL, impulsado por GPU AMD Instinct™ MI355X y CPU AMD EPYC™ de quinta generación.

Acerca de IBM

IBM es un proveedor global líder de nube híbrida e IA, y de experiencia en consultoría. Ayudamos a clientes de más de 175 países a capitalizar insights a partir de sus datos, agilizar los procesos empresariales, reducir costos y obtener la ventaja competitiva en sus industrias. Miles de entidades gubernamentales y corporativas en áreas de infraestructura crítica como servicios financieros, telecomunicaciones y atención médica confían en la plataforma de nube híbrida de IBM y Red Hat OpenShift para influir en sus transformaciones digitales de forma rápida, eficiente y segura. Las revolucionarias innovaciones de IBM en IA, computación cuántica, soluciones de nube específicas del sector y consultoría ofrecen opciones abiertas y flexibles a nuestros clientes. Todo esto está respaldado por el compromiso de larga data de IBM con la confianza, la transparencia, la responsabilidad, la inclusión y el servicio. Visite www.ibm.com para obtener más información.

Contacto de prensa: Priscilla FiorinIBMPriscilla.Fiorin@ibm.com

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FUENTE IBM