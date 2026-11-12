Heridas varias personas tras el impacto de un proyectil contra un buque cisterna en el golfo Pérsico

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Varias personas han resultado heridas a causa del impacto de un proyectil contra un buque cisterna que navegaba en aguas del golfo Pérsico, según ha denunciado este jueves el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica.

"Un buque cisterna ha sido alcanzado por un proyectil de origen desconocido mientras navegaba en dirección este. Se han registrado varias víctimas, las cuales han sido trasladadas a tierra para recibir asistencia médica", ha señalado el organismo a través de un comunicado, sin dar detalles sobre el número de heridos.

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Asimismo, ha resaltado que "por ahora no se dispone de una evaluación de los daños ni de información sobre el impacto medioambiental", antes de recomendar a los buques presentes en la zona que "naveguen con precaución" y "comuniquen cualquier actividad sospechosa".

Por su parte, la empresa de seguridad británica Ambrey ha apuntado que "un buque mercante ha sido alcanzado por un proyectil desconocido cuando intentaba salir a través del estrecho de Ormuz", a unas catorce millas náuticas (alrededor de 26 kilómetros) de Ras al Jaima, en Emiratos Árabes Unidos (EAU).

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"El buque ha recibido un impacto en la popa, lo que provocó un incendio en la sala de máquinas", ha especificado, al tiempo que ha resaltado que por ahora no cuenta con información sobre víctimas ni sobre daños ambientales.

La Guardia Revolucionaria de Irán había asegurado a primera hora del día que otros dos petroleros se han incendiado en las últimas horas a causa de "un accidente" cuando intentaban transitar por "una ruta no autorizada" en el estrecho de Ormuz, antes de apuntar a "una explosión de gran magnitud", sin que por ahora haya más detalles.

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Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz --paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo-- a causa de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas.

Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso, por donde afirma que escolta a buques para garantizar la continuidad de la exportación de petróleo desde Oriente Próximo.

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