Francia tilda de "demagógica" prohibición de entrada a Israel del izquierdista Mélenchon

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París, 12 nov (EFE).- El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, calificó este jueves de "demagógica" la decisión del Gobierno israelí de prohibir la entrada en el país al líder de La Francia Insumisa (LFI), Jean-Luc Mélenchon.

"Esta decisión demagógica, adoptada por un Gobierno que ha cometido reiteradas violaciones del derecho internacional, favorece a quienes, como La Francia Insumisa, viven de la instrumentalización del conflicto israelí-palestino", escribió Barrot en un mensaje publicado en la red social X.

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El jefe de la diplomacia francesa reiteró que París seguirá trabajando por una solución de dos Estados y por la coexistencia pacífica de los pueblos israelí y palestino.

Por su parte, Mélenchon respondió con ironía a la decisión israelí en la misma plataforma: "¿Israel me prohíbe entrar en su territorio? No he pedido entrar en él", escribió el dirigente izquierdista.

La prohibición también es extensiva a la presidenta de su grupo parlamentario, Mathilde Panot.

En su mensaje, Mélenchon defendió la posición de su formación y afirmó que, si llega al poder, denunciará el "genocidio en Gaza", la colonización de Cisjordania y la anexión progresiva del sur del Líbano y de los Altos del Golán.

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"Rechazar la ley del más fuerte o del más loco y respetar, en todas las circunstancias, el derecho internacional: esa es nuestra línea política", zanjó Mélenchon, a quien las encuestas sitúan como segundo favorito para llegar al Elíseo el 2 de mayo próximo, fecha de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí anunció este jueves que el titular de la cartera, Gideon Saar, había decidido prohibir la entrada al país a Mélenchon y a Panot por la postura "extremadamente antiisraelí" de LFI y sus declaraciones, que calificó de antisemitas.

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En su comunicado, la diplomacia israelí acusó a ambos políticos de difundir lo que describió como "libelos de sangre" contra Israel.

La decisión se produjo después de que Mélenchon planteara el sábado que la Marina francesa pudiera escoltar a las flotillas que intentan romper el bloqueo israelí sobre Gaza. El dirigente formuló esa propuesta al presentar sus prioridades de política exterior en caso de llegar al poder tras los comicios presidenciales, en los que aspira a suceder a Emmanuel Macron. EFE

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