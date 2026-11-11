Doce países disputarán el Panamericano de Béisbol sub-12 en República Dominicana

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Santo Domingo, 11 nov (EFE).- Selecciones de doce países y territorios disputarán en República Dominicana, entre el 20 y 27 de noviembre, el Campeonato Panamericano de Béisbol sub-12 que otorgará cuatro cupos al Mundial de esa categoría, a celebrarse en Taiwán el año próximo.

Argentina, Brasil, Cuba, Curazao, Estados Unidos, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela animarán el torneo, con sede en el municipio de Guerra, a unos 30 kilómetros al este de la capital, informaron hoy los organizadores.

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La ronda de apertura se jugará en tres grupos de cuatro equipos. En el Grupo A estarán Estados Unidos, Brasil, Cuba y Nicaragua. El Grupo B lo integran Venezuela, República Dominicana, Curazao y Argentina. En tanto, Puerto Rico, México, Panamá y Perú conforman el Grupo C.

Los partidos inaugurales enfrentarán a Cuba contra Estados Unidos y Panamá frente a Puerto Rico, precisó la Federación Dominicana de Béisbol en una nota.

El exjugador de Grandes Ligas Nelson Cruz, uno de los responsables del evento, consideró que el hecho de que República Dominicana tenga presencia en todas las categorías, desde la sub-12 hasta el Clásico Mundial, "dice mucho de hacia dónde va nuestro béisbol".

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Recordó el extoletero que esos eventos suman puntos en el ránking mundial de la Federación Internacional de Béisbol y Sóftbol.

"Estos niños tienen que saber que el camino que recorren hoy es el mismo que recorrimos muchos de nosotros, y que vestir la camiseta nacional es un honor que se defiende con trabajo, disciplina y respeto por el juego", afirmó.

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Cruz jugó para ocho equipos durante 19 temporadas en las Grandes Ligas, donde bateó para promedio de .274, pegó 464 cuadrangulares, empujó 1.335 carreras y fue siete veces seleccionado al Juego de Estrellas.

El presidente de la Federación Dominicana de Béisbol, Juan Núñez, dijo que el país asume "con orgullo" la realización del evento, luego de celebrar en octubre pasado el Campeonato Panamericano de Béisbol sub-18, donde el país se clasificó al Mundial del año próximo en China, junto a Estados Unidos, Venezuela y Nicaragua.

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De su lado, el ministro de Deportes dominicano, Kelvin Cruz, reiteró el compromiso del Gobierno con el desarrollo del deporte.

"Desde el Ministerio de Deportes seguiremos apoyando iniciativas como esta, que contribuyen a seguir elevando el nivel del deporte en República Dominicana. Además, este tipo de torneos internacionales impulsa el turismo deportivo, la economía local y la imagen del país ante el mundo", refirió. EFE

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