El papa León XIV rinde homenaje al Señor de los Milagros, la imagen más venerada de Perú

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Lima, 12 nov (EFE).- El papa León XIV inició este jueves su segunda día de visita apostólica a Perú, su país adoptivo, con una emotiva visita al Señor de los Milagros, la imagen religiosa más venerada del país andino, que cada mes de octubre sale en multitudinarias procesiones.

Durante su recorrido de este jueves a bordo del 'papamóvil' por las calles del centro de Lima, el pontífice hizo una breve parada para bajarse del vehículo papal y acercarse acompañado del Arzobispo de Lima, Carlos Castillo, al también llamado Cristo Moreno, que se encuentra en los exteriores de la Iglesia de las Nazarenas.

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Hace apenas tres semanas este templo estaba lleno de feligreses que realizaban sus plegarias al Señor de los Milagros, pidiendo que el sumo pontífice fue operado con éxito tras detectarse, de manera repentina, un cáncer pulmonar, lo que hizo que este viaje estuviera pendiente de confirmación hasta que se certificara que ya no había presencia de células cancerígenas.

Durante su primer discurso en Perú, pronunciado ante las principales autoridades del Estado en la noche de este jueves, León XIV hizo mención a la importancia del Señor de los Milagros e incluso recordó que hasta el Vaticano ha llegado a teñirse momentáneamente de morado con fieles de esta imagen que llegan hasta la plaza de San Pedro.

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El pasado 11 de octubre, cuando el papa reveló que iba a pasar por quirófano, una réplica llegó incluso a la plaza del Vaticano durante el rezo del ángelus por parte del papa, quien saludó a la cuadrilla que llegó con el anda a cargas.

“Saludo a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y a cuantos han participado en la procesión con la venerada imagen del Crucificado. Agradezco sus oraciones por la visita pastoral que realizaré a Perú”, manifestó desde el balcón de la Basílica de San Pedro.

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La devoción al Señor de los Milagros, también conocido como el Cristo de Pachacamilla, se remonta al 28 de octubre de 1746, cuando esta pintura resistió a un devastador terremoto de aproximadamente 8,5 grados seguido de un tsunami que golpeó a Lima y arrasó con el Callao, la provincia portuaria vecina a la capital peruana.

León XIV tuvo el jueves un masivo recibimiento en su regreso a Perú, su patria como él mismo lo definió en su primer discurso, al ser el país donde pasó más de veinte años de su vida en distintos periodos y que marcó su trayectoria pastoral, al haber llegado como misionero hasta llegar a ser obispo y nacionalizarse peruano.

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Unas tres millones de personas, según las autoridades locales citadas por el Vaticano, salieron a las calles de la capital Lima para dar una calurosa bienvenida al Santo Padre en su vuelta a casa, como parte de su primera gira por América Latina, que le llevó previamente a Uruguay y Argentina.

En Perú cumplirá la etapa más larga de su primera gira por América Latina, con un total de seis días donde visitará las ciudades de Lima, Cusco, Pucallpa y Chiclayo, su antigua diócesis en la que también recorrerá varios puntos como la localidad rural de Santa Cruz de Succhabamba y la población de Zaña. EFE

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(foto) (vídeo)