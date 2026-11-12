El caso Nvidia pone en jaque el papel de Singapur como trampolín para las empresas chinas

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Shanghái (China), 12 nov (EFE).- El aumento del escrutinio occidental, ejemplificado en el escándalo que rodea al fundador del gigante tecnológico estadounidense Nvidia, Jensen Huang, y las trabas de Pekín a la exportación de tecnologías clave ponen en jaque el papel de Singapur como trampolín global para las empresas chinas.

Según el diario hongkonés South China Morning Post, la ciudad-Estado se ha consolidado como una plataforma de expansión internacional para las empresas chinas gracias a un marco legal sólido o a su exposición a mercados occidentales, estableciéndose como punto de pruebas antes de expandirse a otros países.

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En un momento de problemas de demanda a nivel interno y de competencia desbocada en muchos sectores, muchas empresas en China -uno de los ejemplos más visibles es el de los fabricantes de automóviles- están teniendo que apostar por la búsqueda de nuevos mercados para apuntalar sus negocios.

"Hay un dicho entre los empresarios chinos: el mercado nacional sirve para ganar escala y el internacional, para obtener beneficios", explica Wang Yanbo, profesor de la Universidad de Hong Kong.

Ante esta coyuntura, Singapur ha ganado enteros en detrimento precisamente de Hong Kong, donde Pekín ha aumentado su influencia sobre el marco legal desde las protestas de 2019; según Wang, los clientes de las tecnológicas chinas que desconfían de la legislación del gigante asiático ven una garantía en las leyes singapurenses.

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Así, especialmente desde la pandemia, múltiples empresas chinas -la más destacada, la plataforma de 'moda rápida' Shein- han trasladado sus sedes a Singapur para distanciarse de sus orígenes en un fenómeno denominado en inglés como 'Singapore-washing' que ahora está en riesgo por la vigilancia de Washington y de Pekín.

EE. UU. investiga ahora a Megaspeed, la compañía con sede en Singapur dirigida por Alice Huang, la empresaria vinculada sentimentalmente al consejero delegado de Nvidia a la que se acusa de espiar para Pekín y de desviar al gigante asiático procesadores avanzados sujetos a restricciones por parte de Washington.

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Y este mismo año, Pekín vetó y obligó a revertir el acuerdo por el cual el gigante estadounidense Meta -anteriormente, Facebook- iba a comprar por 2.000 millones la empresa china de inteligencia artificial (IA) Manus, la cual había trasladado su sede justamente a Singapur meses atrás.

Expertos citados por South China Morning Post aseguran que Singapur seguirá siendo atractiva para las empresas chinas, pero anticipan un cambio de perfiles, ya que firmas de sectores considerados estratégicos -por ejemplo, IA o chips avanzados- podrían verse en el ojo del huracán si se trasladan a ese país, aunque siguen viendo oportunidades para otros como logística o comercio minorista.

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El rotativo británico Financial Times (FT) desgranó ayer el papel de Singapur como intermediario en el desvío de chips avanzados de Nvidia a empresas chinas ante la explosión del caso Megaspeed, aunque las autoridades apuntan también a filiales en la vecina Malasia y a otras empresas diferentes como Aperia Cloud Services como subterfugios utilizados para sortear las restricciones a la exportación que impone Estados Unidos.

La razón por la que Singapur se ha erigido en intermediario clave entre EE. UU. y China es porque mantiene "vínculos económicos muy sólidos" con ambas potencias, apunta el asesor local para empresas de IA Matthias Hendrichs, quien considera que el microestado debe "gestionar su papel en los mercados grises".

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Según Paul Mah, analista de la consultora Flint Global, la situación podría hacer que ese 'contrabando' de chips buscase otros países "donde la supervisión sea menor" como puente hacia China, algo que hará "mucho más difícil rastrearlos".

"Intentar controlar el uso de las tarjetas gráficas es como jugar al juego de aplastar a los topos: cuando aparece uno, sale otro. No es solo que resulte difícil vigilar los movimientos de los chips, es que es imposible", sentencia Mah. EFE

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