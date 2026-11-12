Bomberos intentan apagar incendio de gran magnitud en centro comercial en ciudad uruguaya

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Montevideo, 11 nov (EFE).- Los bomberos de Uruguay trabajan en extinguir un incendio de gran magnitud en un centro comercial de la ciudad de Colonia del Sacramento, en la que se encuentra uno de los puertos que conecta al país suramericano con Buenos Aires.

Según indicó la Dirección Nacional de Bomberos, el fuego comenzó en el depósito de un local comercial de unos 300 metros cuadrados y luego se propagó hacia el salón principal.

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Ante esta situación, se desplegó un operativo de combate desde distintos puntos de ataque simultáneos, "desarrollándose maniobras de ataque ofensivo desde el interior del centro comercial, con el objetivo de contener el avance de las llamas y evitar su propagación hacia otros sectores de la estructura".

El fuego por el momento no se encuentra controlado y las operaciones de extinción se desarrollan "bajo condiciones de extrema complejidad" debido a la intensa concentración de humo, las elevadas temperaturas y la propagación del fuego a través de cielorrasos y pisos.

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"Esta última condición dificulta especialmente las tareas de localización y extinción, al favorecer la propagación del fuego por sectores no visibles y de difícil acceso, requiriendo un trabajo sostenido y coordinado de las dotaciones para lograr la contención y posterior extinción total del incendio", detalló Bomberos. EFE

(foto)