Beatriz Trapote desvela, rumbo a Honduras, el mensaje de Jesulín y Juls a Víctor Janeiro ante su gran oportunidad

12/11/2026 Beatriz Trapote EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Emocionada, ilusionada y sobre todo muy nerviosa, Beatriz Trapote ha puesto rumbo a Honduras para sorprender a Víctor Janeiro con su presencia en la gran final de 'Supervivientes All Stars 3' que se disputará este jueves en los Cayos Cochinos y en la que el hermano de Jesulín de Ubrique se jugará la victoria frente a Yola Berrocal, Asraf Beno y Omar Sánchez.

"Me va a recibir emocionadísimo, ellos no se lo esperan claro, así que imagínate. Un beso, un abrazo, yo que sé, nos tiramos a modo Rosa y Amador repetimos la escena, yo que sé, hacemos lo que salga, yo creo que lo importante es darle rienda suelta a la imaginación" ha expresado con una gran sonrisa en el aeropuerto minutos antes de coger el vuelo.

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Como ha asegurado, aunque los cuatro le parecen grandes supervivientes, "para mí evidentemente Víctor ganador. Asraf y Yola han hecho su grupito, se han separado y ese es el problema, que yo creo que en un reality tiene que haber supervivencia y convivencia y para mí Víctor ha sido un gran superviviente y un gran compañero". "Ha unido a todo el grupo, no ha sido palmero de Rosa, ha estado protegiéndola pero también ha ayudado a Chiqui, a Omar... Víctor sale con el premio o sin el premio pero sale con amigos y eso es lo importante de un reality" ha defendido.

Sobre uno de sus grandes rivales en las quinielas de la final, Asraf, Beatriz recononoce que aunque "ha sido ingenioso, un gran pescador y el rey del fuego, le ha faltado la convivencia, no apartarse del grupo y tener una convivencia con todo el equipo. Tú puedes discutir, puedes hacer contenido, te puedes pelear, matar, pero llega un momento que es una convivencia real entre los compañeros". "Y él y Yola se han apartado en todo momento y a mí me molesta también cuando ganan las pruebas, que en una de ellas estaba Víctor y dejaron a Víctor ninguneado. Entonces a mí me han dolido muchas actitudes de ellos dos. Para ir a un reality te tienes que morder mucho la lengua, yo perdería los papeles, y los papeles no se pueden perder porque el público te castiga" se ha sincerado.

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¿Aprovechará su reencuentro para darle algún mensaje de parte de su familia o contarle algo de lo que ha sucedido en España, como la guerra mediática entre Belén Esteban y su sobrina Juls? Emocionada, ha confesado que "después de 20 años con una mirada le digo muchas cosas y él sabe perfectamente lo que yo le voy a decir". "Víctor está muy bien yo vamos le podría dejar un mes más, él está muy fuerte, muy fuerte, fuerte psicológica y físicamente así que Víctor ganador, por favor no se ha quejado en ningún momento" ha añadido, aprovechando sus últimos minutos en España para hacer campaña a favor de su marido.

En casa les esperarán Jesulín, María José Campanario, Carmen Bazán, sus hermanos Humberto y Carmen Janeiro... Como ha confesado divertida la periodista, "todos están fastidiadísimos porque se acuestan a las 2 de la mañana para ver el programa y al día siguiente pues hay colegio, hay trabajo... pero muy bien. Los hermanos están volcadísimos con Víctor, y su madre qué te voy a contar, pues deseando verlo y como dice ella prepararle huevos con papas fritas". "Hemos descubierto a un nuevo Víctor, es un Víctor diferente a los otros realities" ha revelado.

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También su sobrina Juls, que como ha comentado "me ha dicho 'yo espero que gane'. Y lo ha compartido también en sus redes. Está muy contenta del concurso que ha hecho y orgullosa de su tío así que nada, los seguidores de Juls también apoyar a su tito".

"Ella tiene alas ya para volar, no pasa nada, ella es joven, tiene por delante un camino maravilloso y yo creo que es muy madura. Es una chica que tiene las ideas muy claras, así que puede hacer lo que quiera y nosotros disfrutando de verla" ha zanjado, apoyando su decisión de dejar al que era su representante hasta ahora y que también lleva los asuntos profesionales de sus padres.

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