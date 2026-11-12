Agencias

Al menos seis muertos y 20 heridos en un bombardeo israelí contra el Complejo Médico Nasser en el sur de Gaza

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Al menos seis personas han muerto y otras 20 han resultado heridas a primera hora de este jueves como consecuencia de un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra el Complejo Médico Nasser, situado en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

De acuerdo con fuentes médicas citadas por la agencia de noticias palestina Sanad, el ataque aéreo ha impactado directamente contra el departamento de cirugía situado en la segunda planta del edificio Yassin del complejo hospitalario, causando la muerte de seis ciudadanos y dejando heridos a varios pacientes, personal sanitario y acompañantes que se encontraban en las instalaciones.

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Entre los fallecidos se encuentran un menor de 13 años y un médico de 52 años, según el listado divulgado por el personal sanitario del centro hospitalario tras el ataque.

Por el momento, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se han pronunciado oficialmente sobre este bombardeo contra el principal complejo médico del sur del enclave palestino.

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