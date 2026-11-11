Kallas pide a Rusia que demuestre "su buena fe" en las negociaciones y regrese a los niños ucranianos

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La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha pedido a Rusia que demuestre "su buena fe" en las negociaciones que está manteniendo con Ucrania y Estados Unidos para alcanzar una paz y que facilite corredores humanitarios y acuerdos que permitan la "reunificación familiar" de los niños ucranianos secuestrados por Moscú.

Así lo ha asegurado la jefa de la diplomacia europea durante su intervención este miércoles en un debate en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, en la que ha instado a la Eurocámara a que apruebe una resolución en la que inste al Kremlin que demuestre "su buena fe" y que "realmente está considerando y buscando la paz" con la devolución de los menores que han sido deportados y transferidos forzosamente a Rusia desde que tuvo el inicio la invasión de Ucrania.

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"Podríamos pedir a Rusia que facilite corredores humanitarios y acuerdos prácticos que permitan la eventual reunificación familiar.

Podemos pedir a Rusia que permita a Naciones Unidas, UNICEF, el Comité Internacional de la Cruz Roja y otros organismos independientes pertinentes acceder a las instituciones y lugares donde se encuentran retenidos los niños ucranianos", ha puesto como ejemplo.

La política estonia también ha exigido a Rusia "que ponga fin" a los ataques contra escuelas, centros educativos, guarderías, universidades y otras instituciones, así como "contra todos aquellos lugares donde se encuentran los niños ucranianos".

Kallas ha proseguido reivindicando que "todos los niños tienen derecho a tener un hogar, a estar con sus padres y también a vivir y crecer en paz", y que por eso apoya "todos los esfuerzos diplomáticos" con Moscú, si bien ha lamentado "Rusia no está interesada en la paz" y que cree que puede limitarse a "presentar exigencias máximas y después retirarse de las negociaciones".

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"Mientras celebramos este debate, están teniendo lugar conversaciones entre representantes ucranianos y rusos en Abu Dabi. La Unión Europea siempre ha apoyado los esfuerzos para alcanzar una paz justa y duradera en Ucrania. El único problema es que Rusia no muestra ninguna señal de estar dispuesta a negociar seriamente", ha añadido.

UN EJEMPLO CLARO DEL "DESPRECIO" POR LA VIDA HUMANA

Así las cosas, Kallas ha asegurado que "el trato dispensado" a los niños ucranianos durante los últimos cuatro años constituye "el ejemplo más claro del absoluto desprecio de Rusia por la vida humana", más aún cuando "es probable que los niños ucranianos secuestrados estén siendo enviados ahora por Rusia a combatir contra Ucrania".

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Rusia, ha agregado, "solo puede mantener su horrible sistema de deportación, adoctrinamiento y adopción ilegal de niños gracias a una red de personas y entidades", motivo por el que la Unión Europea ha impuesto sanciones a las personas y entidades responsables.

Kallas ha recordado que recientemente se ampliaron las medidas restrictivas para incluir más campamentos infantiles, entre ellos el Campamento Internacional Infantil Songdo-1, en Corea del Norte, donde se encontraron niños ucranianos.

"Rusia secuestra a los niños y Corea del Norte los adoctrina. Así es como las dictaduras se reparten el trabajo", ha criticado la Alta Representante, que ha señalado que la UE sigue siendo "el principal apoyo" de los esfuerzos para exigir "responsabilidades por estos crímenes", incluido el trabajo del Tribunal Penal Internacional (TPI).

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"No olvidemos que existen dos órdenes de detención del Tribunal Penal Internacional contra Vladimir Putin y Maria Lvova-Belova (la comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia) por estos crímenes", ha aseverado, incidiendo en que la deportación de niños ucranianos desde los territorios ocupados de Ucrania hacia Rusia "es una política del Gobierno ruso, aprobada por el propio Putin".