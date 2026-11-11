El papa pide en Buenos Aires ante un millón de jóvenes que resistan a los nuevos ídolos

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Buenos Aires (Argentina), 10 nov (EFE).- El papa pidió este martes a los jóvenes que no caigan "ante los nuevos ídolos que reclaman su adoración", ni al éxito a cualquier precio o la obsesión por la apariencia, en la vigilia que celebró ante el monumento de los Españoles en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, ante cerca un millón de personas.

"Queridos amigos, también hoy se levantan ídolos que reclaman nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer", les advirtió el papa en su discurso tras una ceremonia de música y oración.

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A los jóvenes que siguieron su discurso grabando con sus teléfonos móviles, les puso delante una realidad que les afecta cotidianamente como que "a veces, con tal de conseguir la aprobación de los demás podemos llegar a mentir, traicionar o humillar a alguien en las redes sociales".

"La envidia puede impedir que nos alegremos por el bien ajeno, y el egoísmo puede llevarnos a tratar a las personas como objetos. Hay también quienes hacen negocio ofreciendo placeres que terminan por esclavizarnos, como la pornografía y diversas sustancias", lamentó el papa.

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Por eso a la marea de jóvenes que durante horas aguardaron su llegada les dijo: "También ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida! Y si alguna vez han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado".

León XIV, como ha hecho varias veces en su etapa argentina, volvió a citar al papa Francisco y recordó la palabras que recorrieron el mundo durante la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, cuando habló de una Iglesia de "Todos, todos, todos"

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El papa reivindicó una Iglesia de puertas abiertas, capaz de acoger tanto a quienes han crecido cerca de Jesús como a quienes comienzan ahora a buscarlo, a quienes llevan tiempo sin rezar y a quienes se han alejado de la institución o han sufrido heridas por parte de quienes debían acompañarlos.

"A cada uno quisiera decirle: ¡hay un lugar para ti en la Iglesia! Con tus preguntas, tus heridas y tu historia. Esta es también tu casa. No tienes que fingir que todo está bien ni esperar a tener la vida resuelta para acercarte", afirmó entre el entusiasmo de los chicos.

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Y añadió: "Y a ti, que crees que ya es demasiado tarde para comenzar de nuevo, quisiera decirte: ¡bienvenido! Sin importar quién seas o qué hayas hecho, Jesucristo te conoce, te ama y quiere que estés cerca de Él".

El papa, que había escuchado los testimonios de algunos jóvenes y sus interrogantes sobre la fe y adicciones, también insistió en que "las comunidades cristianas mantengan siempre abiertas sus puertas, que sepan recibir a quienes llegan con preguntas, auxiliar a quienes sufren y acompañar con paciencia a quienes buscan a Dios".

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Animó además a los chicos y chicas "a abrir las puertas a quienes carecen de hogar, visitar a los enfermos y a quienes nadie quiere visitar, y prestar atención a los sufrimientos menos visibles: los de quienes necesitan consejo, consuelo o simplemente sentirse amados".

"Vayan a sus ciudades y pueblos, a cada rincón y periferia. Que quienes se sienten lejos de Dios descubran, a través de ustedes, que Cristo los está buscando", exhortó.

Con este acto el papa terminó una jornada que comenzó con una misa multitudinaria en Córdoba, a 700 kilómetros de Buenos Aires. EFE

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