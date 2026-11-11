Decomisan 35 toneladas de sustancias para fabricar metanfetamina en Sinaloa, México

Guardar

Ciudad de México, 10 nov (EFE).- Autoridades mexicanas aseguraron 35 toneladas de una sustancia química presuntamente utilizada para fabricar metanfetamina y detuvieron a tres personas en el estado de Sinaloa, en el noroeste del país, según informó este martes el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch.

"De manera preliminar, se presume que se trata de acetato de plomo", señaló García Harfuch en un mensaje en la red social X.

PUBLICIDAD

El decomiso se realizó en la carretera que conecta a las ciudades de Mazatlán y Culiacán, donde agentes del Servicio de Protección Federal interceptaron un camión de carga, explicó el funcionario.

En el tractocamión Freightliner con caja refrigerada, los agentes encontraron el material distribuido en bultos de 25 kilogramos, detalló.

En un comunicado conjunto, el Gabinete de Seguridad de México indicó que se localizaron 18 tarimas "que contenían bultos con una sustancia química granulada utilizada para la elaboración de metanfetamina".

"En total, el cargamento tenía un peso aproximado de 35 toneladas: 16 tarimas de dos toneladas cada una y dos de una tonelada y media", precisó la autoridad.

Las tres personas que viajaban en el vehículo fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público, añadió.

García Harfuch afirmó que la acción forma parte del denominado Operativo Mazatlán, desplegado para reforzar la seguridad en Sinaloa y combatir la producción de drogas.

El aseguramiento ocurre en medio de un reforzamiento federal en Sinaloa, donde la Secretaría de la Defensa informó en septiembre el despliegue de unos 3.400 agentes y militares adicionales, incluidos 1.600 enviados a Mazatlán.

Según cifras oficiales, hasta mediados de septiembre, las autoridades mexicanas registran 1.026 detenidos, 2.031 armas de fuego aseguradas, 47,9 toneladas de droga incautadas y 672 laboratorios o áreas de concentración inhabilitados.

El golpe se suma a otros decomisos recientes en el estado. El 1 de octubre, fuerzas federales incautaron 1,3 toneladas de metanfetamina en Culiacán, y el 3 de noviembre detuvieron a dos hombres que transportaban 133 kilos de esa droga en la carretera Mazatlán-Culiacán.

PUBLICIDAD

Pese al refuerzo, la violencia persiste en Sinaloa por la pugna entre facciones del Cartel de Sinaloa, con especial presión sobre Mazatlán y Culiacán, donde las autoridades han reportado decomisos de armas, explosivos y droga en las últimas semanas. EFE

(foto)