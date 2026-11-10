Luciano Pereyra, quien cantará a León XIV en Luján: "Siento una felicidad muy grande"

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Luján (Argentina), 10 nov (EFE).- El argentino Luciano Pereyra, quien cantó en el año 2000 ante Juan Pablo II en Roma, compartió con EFE su emoción por ser ahora uno de los artistas elegidos para participar en la misa que el papa León XIV celebrará este miércoles en su ciudad natal, Luján, ante la basílica que alberga a la patrona de Argentina y donde se espera una presencia masiva de fieles.

"Siento una felicidad muy grande. Estoy muy contento. Es una emoción ser anfitrión de esta hermosa fiesta", dijo Pereyra tras realizar una prueba de sonido a los pies del altar instalado frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde actuará durante la vigilia y la celebración religiosa.

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"Es jugar el Mundial, seguir jugándolo, pero con un montón de gente, sobre todo con los vecinos de Luján que recibimos a un papa, la figura mundial de nuestra gente", expresó el músico, nacido y criado en esa localidad de la provincia de Buenos Aires, situada a unos setenta kilómetros al oeste de la capital argentina.

Pereyra interpretará su versión de 'Solo le pido a Dios' durante la celebración.

Su participación en la misa que presidirá León XIV lo volverá a reunir con un pontífice 26 años después de haber cantado ante Juan Pablo II en Roma, cuando tenía 18 años y representó a Latinoamérica durante la Jornada Mundial de la Juventud del 2000.

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Durante el ensayo, en el que estuvo presente EFE, el artista se acercó a los voluntarios que acompañaban la preparación del escenario, se fotografió con ellos y recibió muestras de afecto.

Antes de retirarse, pidió la bendición de uno de los sacerdotes presentes.

El alcalde de Luján, Leonardo Boto, destacó a EFE la participación del músico en la bienvenida al pontífice: "Acá está el corazón de la patria, acá late la Argentina, y que Luciano, nuestro artista, esté dando la bienvenida al Santo Padre es trascendente".

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La misa está prevista para este miércoles a las 11:00 hora local (14:00 GMT) frente a la Basílica de Luján, donde se podrían congregar más de un millón y medio de fieles, según estimó el alcalde.

León XIV congregó el lunes en Buenos Aires a 2,5 millones de personas en una misa que se ha convertido en la más multitudinaria de cuantas ha presidido el pontífice.

Este martes se encuentra en la ciudad argentina de Córdoba, donde lo han recibido 650.000 fieles, mientras que en Luján se espera que la multitud pueda igualar o acercarse a la que el papa se encontró en la capital argentina. EFE

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