La exposición de Jordania a la crisis de Oriente Medio abre la puerta a una ola extremista

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Hayat al Dbeas

Amán, 10 nov (EFE).- Dos atentados terroristas en menos de dos semanas han situado la seguridad interna de Jordania, habitualmente un inusitado oasis de estabilidad en Oriente Medio, en un punto de tensión que los analistas apuntan a que responden a la exposición del reino a los conflictos que sacuden la región más que al simple desafío de células extremistas.

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Históricamente considerado un polo de estabilidad en una zona convulsa, Jordania afronta hoy una paradoja estratégica: su defensa de la contención, su negativa a alinearse con los bloques beligerantes -pese a mantener una estrecha alianza militar con EE.UU- y su postura sobre la cuestión palestina están siendo utilizadas por actores que parecen querer socavar su cohesión interna.

El verdadero epicentro de esta vulnerabilidad no es solo fronterizo sino social.

Según destacaron fuentes de seguridad y analistas locales a EFE, aunque la postura oficial de Amán pasa por defender los derechos del pueblo palestino y la solución de los dos Estados, la retórica desatada en la región tras los acontecimientos del 7 de octubre de 2023 ha terminado por abrir una fisura dentro del propio reino.

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"Debemos reconocer que existe una división dentro de la sociedad jordana, y se puede encontrar una parte que apoya a Hamás y se han alineado con Irán hasta el punto de cuestionar el apoyo de Jordania a Gaza y la causa palestina, adoptando una postura proiraní", advirtió el experto de seguridad estratégica Omar al Raddad.

Dicho de otro modo: para muchos en Jordania, el país no está haciendo lo suficiente para apoyar a los palestinos frente a Israel.

Para el analista, esta fractura interna "erosiona" el respaldo a la diplomacia del país y genera un caldo de cultivo que las redes radicales aprovechan para deslegitimar al Estado y justificar actos de violencia interna.

La vulnerabilidad interna del reino corre en paralelo a la presión que sufre en sus fronteras.

"No podemos aislar los desafíos y ataques externos contra Jordania y la situación interna", subrayó el analista de seguridad Ahmed Hamdan, al advertir sobre la intensificación del contrabando de armas, drogas e intentos de infiltración yihadista a través de las fronteras limítrofes con el sur de Siria y con Israel.

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En este punto, los analistas ponen el foco en la actitud de Tel Aviv.

"Israel posee el sistema de protección fronteriza más grande y avanzado", explicó Hamdan, remarcando que el Estado judío tiene capacidad tecnológica más que suficiente para interceptar estas operaciones en su origen pero opta por ignorarlas una vez se dirigen a territorio jordano.

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Para Hamdan, esta pasividad apunta a una complicidad tácita de Israel, "pues tienen como objetivo a otras sociedades y países, y les interesa fragmentarlas".

O también dicho de otra forma: a Israel no le importa debilitar a Jordania ni quiere ayudar a su estabilidad.

A esta presión fronteriza se añade el hostigamiento histórico del Estado Islámico (EI), que mantiene a Jordania en su diana por liderar iniciativas antiterroristas como el Proceso de Aqaba -impulsado en 2015 por el rey Abdalá, cuyos objetivos eran contrarrestar la ideología extremista-.

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De hecho, la vinculación del grupo yihadista con los recientes atentados desató una respuesta armada inmediata: la "Operación Disuasoria Hamoud", los bombardeos del Ejército jordano contra posiciones del EI en el sur de Siria en represalia por el ataque contra una iglesia ortodoxa griega, muestra clara de que la contención de Amán desborda sus propias fronteras.

Pero el desafío no es solo exterior.

Los ataques también dejaron al descubierto fallos en el seguimiento de antiguos reclusos radicalizados en prisión, lo que precipitó un endurecimiento de las penas contra el terrorismo y la eliminación de beneficios penitenciarios, en un clima marcado además por la reciente reanudación de las ejecuciones por este delito.

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Con todo, los expertos coinciden en que ni el código penal ni los bombardeos bastarán si el reino no logra blindar su discurso político frente a la polarización ideológica que amenaza con fracturar su cohesión desde dentro. EFE