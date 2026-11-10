Jueza de EEUU pide examen psiquiátrico a padre de Meghan Markle tras su arresto en Florida

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Miami (EE.UU.), 10 nov (EFE).- Una jueza federal de Estados Unidos pidió realizar un examen psiquiátrico a Thomas Markle Sr., padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, al sospechar que no es "mentalmente competente" para entender su proceso penal tras su arresto por pornografía infantil la semana pasada en Florida.

Documentos judiciales disponibles este martes revelaron que la magistrada Lindsay Griffin, del Distrito Central de Florida, ordenó una revisión psiquiátrica independiente y obtener "todos los registros de salud mental" de Markle Sr., suegro del príncipe Enrique, tras su comparecencia ante la corte el viernes pasado.

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"Encuentro causas razonables para creer que el acusado podría padecer actualmente una enfermedad mental o defecto que lo incapacita mentalmente hasta el punto de no poder comprender la naturaleza y las consecuencias de los procedimientos en su contra o prestar la debida asistencia en su defensa", escribió Griffin.

La jueza pidió un informe, a más tardar el 20 de noviembre, que incluya los antecedentes del acusado y sus síntomas actuales, una descripción de las pruebas psiquiátricas, psicológicas y médicas aplicadas y las conclusiones de la examinadora independiente, la psiquiatra Amie Gerodimos.

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La magistrada solicitó que la psiquiatra opine "si el acusado padece una enfermedad o defecto mental que lo incapacite" para afrontar su proceso.

Agentes del FBI arrestaron el viernes pasado al acusado, de 82 años, en la localidad de Lakeland, en Florida, donde vivía en una clínica especializada en el cuidado de la demencia.

Markle Sr. está acusado de poseer material de abuso sexual infantil, "incluyendo fotografías en las que aparece con niñas menores de edad", informó en un comunicado el primer fiscal adjunto de Estados Unidos, Bill Essayli.

El FBI reveló que halló unos 78 artículos, incluyendo diapositivas, negativos de película y libros con supuesto material sexualmente explícito en dos depósitos del área de Los Ángeles que el acusado alquiló durante casi dos décadas.

Este descubrimiento se produjo tras la apertura de una investigación en Filipinas, donde Markle Sr. vivió hasta mayo pasado, antes mudarse a Lakeland.

De ser declarado culpable, Markle Sr. afrontaría una pena máxima de 20 años de prisión federal.

Meghan Markle aseguró en una carta remitida al medio británico The Sun el 23 de octubre que sabía desde 2018 de estas acusaciones contra su padre por información de la Policía británica, por lo que cortó la relación y le impidió contacto con sus hijos.EFE

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