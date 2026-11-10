Garbiñe Muguruza: "No me veo viajando como viaja un entrenador; sí me ilusiona la BJK"

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Santiago Aparicio

Madrid, 10 nov (EFE).- Garbiñe Muruguza, única jugadora española en ganar el torneo individual de las Finales WTA, hace ahora un lustro (2021), en Guadalajara (México), afronta su tercera edición como directora del evento que reúne a las ocho mejores jugadoras de cada temporada en este 2026, que ha arrancado sin la número uno del mundo, la kazaja Elena Rybakina, y después de unos días previos marcados por algunas controversias.

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La exnúmero uno del mundo hispano-venezolana (nació en Caracas en 1993) atiende, desde Indian Wells (Estados Unidos), a la Agencia EFE, a la que aseguró que una vez cubra su etapa en los despachos y en la faceta organizativa no descarta la pista, aunque no como entrenadora. La opción, lejana, en un futuro, de liderar la selección española le llama más la atención. "Pero no ahora; Carla Suárez está haciendo un gran trabajo", aclara.

Pregunta (P): Vivimos momentos de mucho cambio de entrenadores.. Juan Carlos Ferrero con Ben Shelton, David Ferrer con Casper Ruud, Paula Badosa ha dejado a su entrenador, Carlos Alcaraz lo hizo a principio de año... ¿No se plantea saltar a la pista como entrenadora? ¿La Billie Jean King como seleccionadora o un tándem Garbiñe y Badosa, que estaría muy bien?

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Respuesta (R): "La verdad es que siempre ha habido muchos cambios de entrenadores. Siempre los ha habido. Hay jugadores que están mucho tiempo con un mismo entrenador, lo logran pero no es lo habitual. No es habitual estar un mismo jugador y entrenador más de cinco años. Yo creo que hay un ciclo bueno y de repente el jugador quiere oír una voz nueva, algo nuevo, una visión nueva y siempre por eso hay muchas rotaciones. Por eso ahora de pronto ha habido cambios en jugadores top. Al final es un mundo muy pequeño. Digamos que no cualquiera puede entrenar a un 'top ten'. Entonces los que son capaces de tener esa experiencia y la sabiduría están alrededor y son caras familiares, que se intercambian mucho entre ellos.

Con respecto a mí, no me veo viajando como viaja un entrenador. Un entrenador viaja igual que un jugador, casi la misma vida. Es muy pronto aún para eso y no sé si en algún momento eso me encajará pero siento que estoy muy bien en esta faceta más ejecutiva. En cambio, la Billie Jean King Cup sí que me haría mucha ilusión. Es un honor ser la capitana de tu equipo, de tu país y eso, llegado el momento, porque Carla Suárez está haciendo un gran trabajo, llegado el momento, sí que sería algo muy bonito de hacer. Yo he disfrutado mucho jugando la Billie Jean King Cup, que antes era la Fed Cup. Pero siempre he disfrutado y es algo inolvidable de hacer.

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P: Por fin se han aparcado las situaciones extradeportivas, como la crítica de la estadounidense Jessica Pegula a la rusa Mirra Andreeva y su entrenadora, la española Conchita Martínez; o la negativa de la ucraniana Elina Svitolina de posar junto a la propia Andreeva o la bielorrusa Aryna Sabalenka; o la ausencia, a última hora, el día antes de la número uno del mundo, la kazaja Elena Rybakina, y ha empezado el movimiento sobre la pista. ¿Cómo ha vivido todas estas situaciones?

R: Sí que ha habido movimientos antes de la competición pero ahora con muchas ganas de que haya comenzado el torneo, los partidos, en una ciudad como Indian Wells, que sabe organizar eventos grandes. Contentos con el cambio de sede a este lugar y con ganas de competiciones y partidos. Los primeros días han sido un éxito, con un gran ambiente y de momento todo va muy bien. Estupendo.

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P: Concretamente, el asunto con Conchita Martínez sorprendió. ¿A usted también, que fue su entrenadora y la conoce bien?

R: Al final son conversaciones que cada uno tiene con su equipo. Ella, obviamente, estuvo fuera de lugar que pudiéramos escuchar cualquier conversación privada y creo que al final todo el mundo ha pasado página y nadie se lo ha tomado mal personalmente, así que quedó atrás todo.

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P: Se cumplen cinco años de su victoria en este torneo. La única española en ganar unas Finales WTA. Tercer año en la organización y supongo que rememorará aquello cada vez que llega este evento.

R: "Siempre revivo el 2021 y el torneo de las Maestras cuando estoy aquí. He jugado afortunadamente muchas veces las Finales WTA y sé muy bien la importancia de este torneo. Ya, de por sí, lo difícil que es clasificarse y lo difícil que es competir. Son las ocho mejores jugadoras y cada partido puede ser una final. Sería como los cuartos de final de cualquier torneo grande. El tenis que se ve es de una calidad increíble.

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P: Tercer año de directora de las Finales WTA que comparte también con el Mutua Madrid Open junto a Feliciano López. ¿Le ha tomado el gusto a los despachos?

R: La transición ha sido muy buena y más fácil de lo que pensaba. Estar en el mundo del tenis está en mi ADN y ha sido muy natural para mí estar presente de una manera ejecutiva en el tenis y también estar cerca de jugadoras y jugadores. Eso es lo importante porque como he sido jugadora entiendo muy bien sus necesidades, sus caras, sus sensaciones y aprendiendo mucho. Es un puesto muy interesante para entender la calidad del torneo, de la experiencia de los fans. Estoy muy contenta.

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P: Lo previsto es que esta edición y la próxima fuera en Arabia Saudí. Finalmente ha ido a Indian Wells y los años venideros seguirá en Estados Unidos, en Charlotte.

R: El cambio yo creo que ha sido inteligente. No era una situación segura seguir en Oriente Medio y era una oportunidad de dirigir el torneo al mercado americano, un mercado fuerte, y sabiendo que el torneo se va a Charlotte varios años y esto me hace ilusión porque hay muchos eventos, muchos fans. Y lo bueno de esta competición es que da muchas vueltas: he jugado en Asia, en Latinoamérica, en Oriente Medio, ahora en Estados Unidos. Eso me gusta. Te vas moviendo y eso hace que el mundo entero disfrute de la calidad de este torneo de tenis que da a los seguidores.

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P: ¿La baja de Rybakina, número uno del mundo, en la víspera, les sorprendió?

R: Fue triste. Yo sabía que tenía problemas físicos desde la temporada asiática y sabía que iba a llegar un poco con molestias, fatigada, se retiró del torneo anterior. Entrenó para ver su estado físico y valorarlo y su equipo y ella tomaron la decisión de no competir. Pude hablar con ella y necesitaba descanso para recuperarse de las dolencias que tenía. Tampoco queremos que nadie juegue si no está al cien por cien y menos a un nivel semejante y que pueda lesionarse y ser peor. Espero que se recupere bien y que guarde fuerzas para Australia.

P: Actualmente no hay una dominadora clara en el circuito femenino. Iga Swiatek que fue número uno ha caído en el 'ranking', Sabalenka, que era la más fuerte, ya no es la dominadora del tenis WTA y ha llegado Rybakina.

R: Veo que hay muchas oportunidades ahora. Es verdad que va como a ciclos. Alguien que dominaba en un momento concreto, luego está todo más igualado... creo que queda Rybakina para rato. Pero está muy interesante todo. Realmente es difícil saber quién va a ganar porque hay jugadoras que juegan diferente, en muchos tipos de tácticas, técnicas, nacionalidades... No veo una clara favorita. Evidentemente, Sabalenka es la que más títulos tiene, la que más recorrido tiene pero está muy igualado y eso te deja con la intriga en los torneos, vamos a ver quién va a ganar. Todo está muy igualado. EFE

(foto) (vídeo)