Rescatado ileso un senderista que se desorientó al anochecer en la subida al Urriellu, en Cabrales

09/11/2026 Rescate de montaña. POLITICA ESPAÑA EUROPA ASTURIAS SEPA

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El Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha localizado y evacuado ileso a un senderista de nacionalidad mexicana que se desorientó este domingo al anochecer cuando subía hacia el Urriellu, en Cabrales. Los efectivos lo acompañaron hasta el vehículo de rescate y lo trasladaron a Arenas de Cabrales.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 19.35 horas del domingo. Fue el propio afectado quien contactó con el 112 para indicar que había ido al pico Urriellu y que se había perdido al hacerse de noche. La zona presentaba problemas de cobertura telefónica.

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Paralelamente, una central de emergencias de telefonía comunicó que había una persona perdida, sin heridas, a unos 1.053 metros de altitud.

La Sala del 112 del SEPA movilizó desde el primer momento al Grupo de Rescate por tierra. Mientras los efectivos se dirigían al lugar, los contactos con el afectado y con la central de emergencias permitieron obtener unas coordenadas de localización.

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A las 22.47 horas, el equipo informó de que había localizado al senderista. Posteriormente, a las 23.54 horas, comunicó que descendía con él hacia el vehículo, que esperaba alcanzar aproximadamente media hora después. La bajada se realizó muy despacio porque el hombre, aunque se encontraba bien, estaba muy cansado.

Tras dejar al afectado en Arenas de Cabrales, los rescatadores iniciaron a las 1.19 horas el regreso a su base de La Morgal, a la que llegaron a las 2.50 horas de este lunes. El incidente se puso en conocimiento de los servicios de emergencias 112 de Cantabria y Castilla y León, así como de la Guardia Civil.

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