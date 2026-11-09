09/11/2026 Rebeca Toribio, ex de Miguel Ángel Silvestre, da la bienvenida a su primera hija como madre soltera. Rebeca Toribio está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. La empresaria e influencer, conocida también por su relación pasada con Miguel Ángel Silvestre, ha anunciado el nacimiento de su primera hija a través de las redes sociales, donde ha compartido varias fotografías desde el hospital y ha dedicado unas emotivas palabras a la recién nacida. La pequeña se llama Malena y llegó al mundo el pasado 1 de noviembre a las 19:06 horas. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Rebeca Toribio está viviendo uno de los momentos más especiales de su vida. La empresaria e influencer, conocida también por su relación pasada con Miguel Ángel Silvestre, ha anunciado el nacimiento de su primera hija a través de las redes sociales, donde ha compartido varias fotografías desde el hospital y ha dedicado unas emotivas palabras a la recién nacida. La pequeña se llama Malena y llegó al mundo el pasado 1 de noviembre a las 19:06 horas.

"Ya estás aquí y ahora solo quiero cuidarte", ha escrito junto a una de las imágenes en las que muestra los primeros momentos de su bebé. En otra fotografía, en la que aparece sosteniéndola en brazos, ha resumido sus sentimientos con un "Por siempre". Rebeca también ha compartido una instantánea en la que aparece emocionada y llorando durante su estancia en el hospital, dejando ver la intensidad de los primeros días de maternidad.

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La llegada de Malena culmina una etapa de importantes cambios personales para la fundadora del restaurante Superchulo. El pasado mes de abril anunció por sorpresa que estaba embarazada y explicó que había decidido convertirse en madre en solitario. En una entrevista con ¡HOLA!, reconoció que no tenía pareja, pero que tampoco se sentía sola, ya que contaba con el apoyo de su familia y sus amigos. También explicó que había decidido trasladarse a vivir al campo para criar a su hija en un entorno tranquilo y rodeada de los suyos.

Esta decisión llegó después de su ruptura con Miguel Ángel Silvestre, con quien mantuvo una relación de aproximadamente dos años. La separación se conoció en el verano de 2025 y, meses después, Rebeca habló abiertamente de cómo había afrontado aquella etapa. También explicó que una pérdida gestacional anterior había sido una experiencia muy dolorosa que terminó reafirmando su deseo de ser madre.

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