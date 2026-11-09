Países Bajos destaca la "enorme" experiencia de Knot y pide evitar la lógica Norte-Sur

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Bruselas, 9 nov (EFE).- El ministro de Finanzas de Países Bajos, Eelco Heinen, destacó la "enorme" experiencia e "impresionante" currículum del candidato neerlandés a presidir el Banco Central Europeo (BCE), Klaas Knot, y pidió evitar la lógica Norte-Sur al analizar la decisión entre él y el español Pablo Hernández de Cos.

En declaraciones a la prensa antes de participar en la reunión del Eurogrupo en la que los ministros mantendrán un primer intercambio sobre las dos candidaturas, Heinen afirmó que fue el propio Knot quien indicó su interés en el puesto y el Gobierno neerlandés lo apoyó porque es un "excelente candidato".

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"Klaas tiene, por supuesto, una enorme experiencia en las distintas funciones que ha desempeñado, tanto a nivel nacional como internacional, y es un candidato excelente", subrayó el titular neerlandés de Finanzas, quien señaló que las perspectivas de su candidato son "buenas".

Heinen también apostó por no utilizar la lógica entre el Norte y Sur del bloque, que enfrenta a ambas zonas geográficas por sus posturas económicas tradicionalmente opuestas, en la elección del próximo presidente del BCE y, en cambio, defendió a Knot "estrictamente por sus méritos".

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"Klaas tiene un currículum impresionante. Ha demostrado su valía en los puestos que ha ocupado, también como gestor de crisis internacional. Vivió, por supuesto, la crisis del euro y entiende muy bien cuál es el mandato del BCE. Si nos fijamos puramente en el fondo, es un candidato excelente", resumió.

El Eurogrupo realizará este lunes una primera evaluación tanto de Knot como del español Pablo Hernández de Cos, el candidato presentado por España, aunque no está previsto que se tome una decisión que corresponderá a los jefes de Estado y de Gobierno.

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Lo más probable es que la sucesión de la francesa Christine Lagarde se junte con otros dos puesto que también deben ser renovados en la cúpula del BCE, el de la alemana Isabel Schnabel y el irlandés Philip Lane, economista jefe de la autoridad monetaria. París y Berlín también han mostrado su interés en mantener un sillón en el comité ejecutivo del banco. EFE