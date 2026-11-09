Cuerpo se muestra "optimista" con Hernández de Cos y le ve como candidato "perfecto" para presidir el BCE

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El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se ha mostrado este lunes "optimista" sobre las posibilidades del exgobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos de convertirse en el próximo presidente del Banco Central Europeo (BCE), al considerar que es el candidato "perfecto" para suceder a Christine Lagarde al frente de la institución monetaria.

"Hemos intentado poner sobre la mesa una candidatura lo suficientemente potente, lo suficientemente fuerte como para tener posibilidades realistas y somos optimistas de que España por primera vez pueda tener a alguien al frente del Banco Central Europeo", ha defendido en declaraciones a los medios antes de participar en la reunión del Eurogrupo en Bruselas.

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En este sentido, ha insistido en que el exgobernador reúne las cualidades necesarias para dirigir la institución en el actual contexto internacional, tanto por su trayectoria al frente del Banco de España como por sus responsabilidades actuales en el Banco de Pagos Internacionales. "Lo posicionan, independientemente del resto de candidatos, yo creo que como un candidato perfecto para este momento", ha afirmado.

"Creemos que es el momento adecuado y que tenemos el candidato adecuado", ha defendido el ministro, que ha destacado también los cerca de 30 años de experiencia de Hernández de Cos, su "enorme reputación" por la "calidad técnica" de sus trabajos, así como su "capacidad de gestión" y de "llegar a consensos en entornos complejos".

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El titular de Economía ha explicado además que el Ejecutivo lleva "mucho tiempo preparando esta candidatura" y que los contactos mantenidos hasta ahora han tenido una "muy buena recepción" entre sus homólogos europeos, aunque ha evitado desvelar las conversaciones concretas o los apoyos con los que cuenta España.

"Estamos trabajando en tener el voto de todos los compañeros del Eurogrupo y que haya una unanimidad con la candidatura española. Vamos a ver si lo conseguimos", ha señalado, al tiempo que ha subrayado la importancia de resolver cuanto antes las próximas vacantes para dar una mayor estabilidad al BCE.

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Las declaraciones de Cuerpo llegan antes de que el Eurogrupo examine este lunes las candidaturas de Hernández de Cos y del neerlandés Klaas Knot, los dos únicos aspirantes oficiales a suceder a Lagarde tras el cierre del plazo el pasado viernes, aunque por ahora los ministros se limitarán a intercambiar opiniones sobre el proceso de selección, sin adoptar ninguna decisión, ya que esta corresponde a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE.

La primera oportunidad para que los líderes aborden las candidaturas es la cumbre informal del próximo viernes en Dublín, aunque el objetivo es lograr un acuerdo en el Consejo Europeo formal dos semanas después en Bruselas, los días 26 y 27 de noviembre, en vísperas de las elecciones generales en España, pero con tiempo suficiente para completar la tramitación del relevo de Lagarde a tiempo para cuando la francesa deje el BCE.

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Preguntado por la posible influencia de los comicios en las negociaciones, Cuerpo ha defendido que hay que "desligar el calendario" de la elección de los nuevos responsables del BCE de la convocatoria electoral y ha recordado que el Gobierno lleva tiempo preparando la candidatura, que él mismo promoverá este lunes ante sus colegas del Eurogrupo.

"Lo importante es que demos una señal de estabilidad al frente del liderazgo del Banco Central Europeo. Y aquí dependerá ya de los líderes", ha señalado el ministro, quien ha insistido en que España seguirá negociando hasta que concluya el proceso.

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En todo caso, Cuerpo ha recordado que la elección del próximo presidente no es el único nombramiento pendiente, ya que también deberán cubrirse las vacantes de Isabel Schnabel y del economista jefe Philip Lane, por lo que ha defendido la conveniencia de negociar conjuntamente los tres puestos para alcanzar un equilibrio geográfico, político y de género.

"Esto es un acuerdo en paquetes, son varios puestos los que están sobre la mesa, no solo la presidencia, también la sustitución de Schnabel y la sustitución del economista jefe Philip Lane y, por lo tanto, esperemos llegar a un acuerdo en conjunto para estos tres puestos lo antes posible", ha explicado Cuerpo.

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Por último, preguntado por la candidatura de Knot, antiguo gobernador del banco central de Países Bajos, Cuerpo ha evitado establecer comparaciones y ha asegurado que tiene la "mejor opinión" de su trayectoria profesional, aunque ha insistido en que Hernández de Cos cuenta con "suficientes méritos por sí solo" para aspirar a dirigir la autoridad monetaria europea.