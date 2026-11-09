Laboristas de N.Zelanda mantienen abierta la opción de gobernar tras ajustados resultados

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Sídney (Australia), 9 nov (EFE).- El líder laborista de Nueva Zelanda, Chris Hipkins, mantiene abierta la posibilidad de formar gobierno tras las elecciones generales del sábado, en las que la coalición conservadora del primer ministro, Christopher Luxon, obtuvo una ajustada mayoría parlamentaria que todavía podría perder cuando se sumen los votos pendientes.

"Las elecciones todavía no han terminado. Podríamos estar formando Gobierno antes de Navidad. Así que es algo en lo que pensaré cuando conozcamos el resultado definitivo", afirmó Hipkins este lunes en el Parlamento, al ser preguntado por su continuidad al frente del Partido Laborista, principal fuerza de la oposición.

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El dirigente descartó que vaya a someter su liderazgo a votación en la primera reunión de su grupo parlamentario, prevista para este martes, y defendió que sigue siendo la persona adecuada para encabezar la formación. También señaló que habrá tiempo para analizar los resultados electorales una vez concluya el escrutinio.

La incertidumbre se mantiene por el recuento de los llamados votos especiales, que incluyen las papeletas de los neozelandeses residentes en el extranjero y que históricamente han favorecido a los partidos de izquierda. Los resultados definitivos se conocerán el 27 de noviembre.

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En este escenario, la formación centrista Opportunity, que entrará por primera vez en el Parlamento con siete diputados, podría resultar decisiva para determinar quién gobierna durante los próximos tres años.

Su líder, Qiulae Wong, explicó este lunes que mantuvo una conversación telefónica "cálida, positiva y constructiva" con Hipkins, con quien acordó reunirse en persona durante los próximos días.

Wong señaló que esperará a conocer el resultado definitivo antes de decidir qué posición adopta su partido y que prevé reunirse con los líderes de las distintas formaciones.

Por su parte, Luxon también ha expresado su disposición a establecer una relación con Opportunity, pese a haber descartado reiteradamente cualquier pacto con el partido durante la campaña electoral.

La coalición conservadora, integrada por el Partido Nacional, ACT y New Zealand First, suma provisionalmente 67 de los 131 escaños del Parlamento, apenas uno por encima de los 66 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

El Partido Nacional obtuvo 42 diputados, frente a 36 escaños de los laboristas. Los Verdes consiguieron 16 representantes, ACT 13, New Zealand First obtuvo 12 y Te Pāti Māori sumó cinco, mientras que Opportunity alcanzó siete.

Una eventual alianza entre laboristas, verdes, Te Pāti Māori y Opportunity reuniría actualmente 64 escaños, dos menos de los necesarios para gobernar. Sin embargo, el reparto podría modificarse con el escrutinio definitivo.

Hasta entonces, Luxon permanecerá al frente de un Gobierno en funciones mientras las distintas formaciones esperan conocer el resultado definitivo y exploran posibles acuerdos para garantizar una mayoría parlamentaria.

La campaña estuvo marcada por el coste de la vida, el débil crecimiento económico y el desempleo, en unos comicios que reflejaron el desgaste de los dos grandes partidos tradicionales y el avance de las formaciones minoritarias. EFE