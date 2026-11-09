La nueva Knéset arrancará con pugna presidencial y sobre cómo investigar el 7 de octubre

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Jerusalén, 9 nov (EFE).- La 26ª Knéset (Parlamento israelí) celebrará mañana su sesión inaugural en un escenario marcado por la pérdida de la mayoría parlamentaria del bloque pro Benjamín Netanyahu y por el intento de la oposición de aprovechar sus escaños para tomar el control de la cámara y abrir una investigación independiente sobre los fallos que condujeron al ataque del 7 de octubre de 2023.

Los 120 diputados de la Knéset jurarán sus cargos en una sesión prevista para las cuatro de la tarde, que estará presidida por el jefe del Estado, el presidente Isaac Herzog.

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La principal incógnita inmediata será saber si la oposición conseguirá sustituir al presidente del Parlamento, Amir Ohana, del Likud y aliado de Netanyahu, antes de que se forme un nuevo Gobierno.

Las fuerzas opositoras han reclamado que la elección de un nuevo presidente figure en el orden del día de la sesión inaugural. Ohana ha asegurado que convocará el debate si recibe una petición formal firmada por al menos 61 diputados -la mayoría absoluta en Israel- y que, de ser así, lo hará en un plazo máximo de una semana.

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El relevo tiene importancia política porque la presidencia de la Knéset controla buena parte de los procedimientos y de la agenda parlamentaria, incluida la puesta en marcha de los órganos temporales de la nueva cámara.

Entre ellos figura la Comisión de Organización, que gestiona los asuntos parlamentarios hasta la formación de Gobierno y puede crear comisiones especiales y designar a sus responsables.

Todo apunta a que los 67 escaños de la oposición, incluidos los 19 de los partidos árabes (la Lista Conjunta y Raam), apostarían conjuntamente para establecer una comisión independiente de investigación sobre el 7 de octubre.

Se trata de una demanda que Netanyahu ha rechazado hasta ahora, optando por un modelo de designación de miembros consensuada por el Parlamento y que ya superó su primera lectura en julio.

La elección del presidente de la Knéset no determina por sí misma qué tipo de comisión se creará ni quién la integrará, pero el control de los órganos parlamentarios puede facilitar la vía legislativa para establecerla.

Así, el líder opositor Gadi Eisenkot, del partido Yashar!, pretende promover una comisión estatal independiente sobre el 7 de octubre mediante una ley aprobada por la Knéset, en lugar de depender de una decisión del Gobierno, como fórmula para sortear el bloqueo del Ejecutivo saliente.

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La oposición también pretende derogar varias leyes de la reforma judicial impulsada por el Gobierno de Netanyahu desde 2023, un controvertido proyecto que amplió la influencia política sobre el nombramiento de jueces y limitó algunos mecanismos de control sobre el Ejecutivo.

La iniciativa provocó protestas multitudinarias y una profunda división en la sociedad israelí.

Sin embargo, los 67 escaños de la oposición, que coinciden en la necesidad de sustituir a Netanyahu, no conforman una mayoría gubernamental cohesionada y podría resquebrajarse desde dentro.

De estos, 19 corresponden a partidos árabes, cuya hipotética colaboración rechaza el derechista Avigdor Líberman, mientras que el servicio militar obligatorio para los ultraortodoxos -hasta ahora del bloque pro Netanyahu- constituye otro importante punto de fricción a la hora de poder integrar a formaciones jaredíes.

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En paralelo, Herzog encargó ayer a Eisenkot la formación de Gobierno, después de que los 67 diputados opositores recomendaran su candidatura, frente a 46 que respaldaron a Netanyahu.

El presidente le ha concedido 28 días, más otros 14 prorrogables. Eisenkot ha reconocido la dificultad de la tarea y ha apelado a fórmulas "creativas y poco convencionales" para reunir apoyos.

La aritmética parlamentaria le da una ventaja inicial, pero las diferencias entre sus potenciales socios mantienen abierta la incertidumbre sobre quién gobernará Israel. EFE