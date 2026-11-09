Kenia incauta 454 kilos de droga en una operación contra el narcotráfico internacional

Guardar

Nairobi, 9 nov (EFE).- La Policía de Kenia incautó 454 kilos de narcóticos valorados en unos 3.600 millones de chelines kenianos (unos 24,8 millones de euros) durante una operación contra redes internacionales de narcotráfico en la costa del país, informaron las autoridades kenianas.

La operación se desarrolló en el condado de Kwale (sureste), fronterizo con Tanzania, y permitió detener a cuatro sospechosos, según informó el Servicio Nacional de Policía de Kenia (NPS, en inglés) en un comunicado que recogen este lunes medios locales.

PUBLICIDAD

El NPS no precisó qué tipo de estupefacientes fueron requisados, aunque se sospecha que puede tratarse de metanfetamina.

La investigación comenzó después de que las autoridades tanzanas detuvieran el pasado 5 de noviembre a un sospechoso en posesión de sustancias narcóticas y lo entregaran posteriormente a la Policía keniana en el paso fronterizo de Lunga Lunga-Horohoro, el principal punto de cruce terrestre en la región costera entre Kenia y Tanzania.

PUBLICIDAD

Tras ser interrogado, el sospechoso condujo a los investigadores hasta una vivienda en la localidad keniana de Shirazi, en el subcondado costero de Msambweni (sureste), que estaba relacionada con un segundo presunto integrante de la red.

Las pesquisas llevaron después a los agentes hasta la localidad de Ganja La Simba, también en Msambweni, donde registraron otro inmueble y encontraron los 454 kilos de narcóticos.

Los agentes se incautaron, además, de dos vehículos y una motocicleta durante la operación, mientras los cuatro sospechosos permanecen bajo custodia policial y la investigación continúa abierta.

"Garantizaremos que Kenia no sea ni un destino ni un centro de tránsito para las drogas ilícitas", afirmó la Policía, que destacó la cooperación de las autoridades de Tanzania para combatir las redes de narcotráfico transfronterizas.

Según medios locales, entre los detenidos figuran dos ciudadanos tanzanos y una mujer ugandesa, mientras las autoridades no han facilitado por el momento la identidad del cuarto sospechoso.

La operación se produce poco más de un mes después de que las autoridades kenianas destruyeran más de una tonelada de metanfetamina valorada en 8.200 millones de chelines (unos 55,5 millones de euros) que había sido interceptada por la Armada en octubre de 2025 a unos 630 kilómetros al este de la ciudad costera de Mombasa (sureste).

PUBLICIDAD

En aquel caso fueron detenidos seis ciudadanos iraníes, que continúan procesados ante un tribunal de Mombasa por su presunta implicación en el tráfico de la droga. EFE