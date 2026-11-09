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FundéuRAE: "modus operandi", no "modus operandis"

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Madrid, 9 nov (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, señala que la escritura adecuada de esta locución latina es "modus operandi", con la segunda palabra acabada en "i", no "modus operandis".

Sin embargo, en los medios de comunicación a veces se encuentran frases como "Revelan el modus operandis de la banda que cayó en Chile" o "Estos eran los modus operandis más utilizados por los ladrones".

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El "Diccionario de la lengua española" recoge la expresión "modus operandi", con "i" al final del segundo término, con el significado de ‘manera especial de actuar o trabajar para alcanzar el fin propuesto’ y en cursiva, por ser un extranjerismo sin adaptar. Por su parte, el "Diccionario panhispánico de dudas" explica que funciona como locución nominal masculina y que es invariable en plural.

Por lo tanto, en los ejemplos anteriores lo apropiado habría sido escribir "Revelan el modus operandi de la banda que cayó en Chile" y "Estos eran los modus operandi más utilizados por los ladrones".

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.

feu/llb

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